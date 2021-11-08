Técnico Filipe Sudré comemora vitória do Brasil de Pelotas sobre o Grêmio pelo Gauchão Sub-20

Crédito: Brasil de Pelotas

Recém chegado no futebol gaúcho, o técnico Filipe Sudré iniciou a caminhada comandando o elenco sub-20 do Brasil de Pelotas com vitória por 3 a 2 diante do Grêmio, pelo Campeonato Estadual da categoria. O resultado positivo no Bento Freitas, no último sábado, colocou a equipe para a quarta colocação do grupo D, com 10 pontos. Filipe, que comandou o Macaé-RJ, na última Copa Rio, teve apenas três dias de trabalho antes da estreia.

- Quando cheguei aqui encontrei o grupo um pouco tenso. Conversei com os jogadores falei sobre a minha metodologia de trabalho e observei que se tratava de um grupo de qualidade. Para você ter ideia, o Samuel estava na lista de dispensa, nos dois primeiros treinos comigo ele fez três gols e foi muito participativo. Fui até a sala da direção e pedi a permanência, fui atendido e ontem o Samuel nos ajudou bastante.

- Nossa meta é entrosar o sistema tático e a filosofia que quero implementar, para buscar a vaga na final, porque eu sei que temos condições de lutar por esse título, para jogar a Copa do Brasil na próxima temporada. Pensando nisso, quero mesclar a alegria do futebol carioca com a garra do futebol gaúcho. O Brasil é um time grande, time de tradição, a cidade ama o clube e precisamos devolver esse carinho. No meio de semana temos mais um compromisso importante e vamos jogar fora, da mesma maneira que jogamos em casa - concluiu.