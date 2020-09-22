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Técnico e dois atletas do West Ham testam positivo para Covid-19 e deixam estádio pouco antes de jogo

Os três foram diagnosticados quando já estavam no estádio para enfrentar o Hull, pela Copa da Liga Inglesa. Ao contrário de duelo cancelado do Tottenham, jogo é realizado...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 16:26

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 16:26
Crédito: IAN KINGTON / AFP
A partida entre West Ham e Hull City, pela Copa da Liga Inglesa, começou às 15h30 desta terça-feira (22). Momentos antes, quando as duas equipes já estavam no Estádio Olímpico de Londres, a equipe médica do West Ham foi comunicada de que o técnico David Moyes e os jogadores Issa Diop e Josh Cullen testaram positivo para Covid-19.O West Ham informa em nota oficial que os três infectados deixaram o estádio e voltaram para casa, onde seguirão as recomendações das autoridades - no entanto, o jogo começou normalmente. No momento desta publicação, a partida ainda está sendo realizada.A continuidade da partida ganha caráter controverso devido ao cancelamento do duelo entre Tottenham e Leyton Orient, pela mesma competição, por causa de vários casos positivos na equipe do Leyton. O jogo também seria realizado nesta terça-feira.
Os três membros da equipe estão assintomáticos. Em campo, o auxiliar técnico Alan Irvine é o treinador e substitui David Moyes. O West Ham informa que ofereceu testes à equipe do Hull City, mas os adversários optaram por recusar.

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