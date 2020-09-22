Técnico e dois atletas do West Ham testam positivo para Covid-19 e deixam estádio pouco antes de jogo

A partida entre West Ham e Hull City, pela Copa da Liga Inglesa, começou às 15h30 desta terça-feira (22). Momentos antes, quando as duas equipes já estavam no Estádio Olímpico de Londres, a equipe médica do West Ham foi comunicada de que o técnico David Moyes e os jogadores Issa Diop e Josh Cullen testaram positivo para Covid-19.O West Ham informa em nota oficial que os três infectados deixaram o estádio e voltaram para casa, onde seguirão as recomendações das autoridades - no entanto, o jogo começou normalmente. No momento desta publicação, a partida ainda está sendo realizada.A continuidade da partida ganha caráter controverso devido ao cancelamento do duelo entre Tottenham e Leyton Orient, pela mesma competição, por causa de vários casos positivos na equipe do Leyton. O jogo também seria realizado nesta terça-feira.