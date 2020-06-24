Técnico do Wolverhampton não garante permanência de atacante

Crédito: Lindsey Parnaby / AFP

O técnico do Wolverhampton, Nuno Espírito Santo, não sabe se irá contar com o atacante Adama Traoré para a próxima oportunidade. O jogador, destaque na vitória do time contra o West Ham no retorno do Campeonato Inglês, é alvo de especulação em grandes clubes da Europa, mas está muito ligado ao Liverpool.

- Ele está aqui agora. É dia a dia, sem especulação, e apenas com foco no que devemos fazer. Adama é um jogador especial, único e causa impacto quando entra em um jogo.

O camisa 37 impressiona pelo força física, velocidade e habilidade que demonstra durante as partidas. Formado na base do Barcelona, o atacante tem apenas 24 anos, mas já foi responsável por apresentações assombrosas em duas oportunidades contra o Manchester City nesta temporada.