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futebol

Técnico do Wolverhampton não garante permanência de atacante

Adama Traoré chama atenção nos jogos que faz e foi um dos principais destaques da equipe contra o West Ham no retorno do Wolves ao Campeonato Inglês...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 14:50

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 14:50

Crédito: Lindsey Parnaby / AFP
O técnico do Wolverhampton, Nuno Espírito Santo, não sabe se irá contar com o atacante Adama Traoré para a próxima oportunidade. O jogador, destaque na vitória do time contra o West Ham no retorno do Campeonato Inglês, é alvo de especulação em grandes clubes da Europa, mas está muito ligado ao Liverpool.
- Ele está aqui agora. É dia a dia, sem especulação, e apenas com foco no que devemos fazer. Adama é um jogador especial, único e causa impacto quando entra em um jogo.
O camisa 37 impressiona pelo força física, velocidade e habilidade que demonstra durante as partidas. Formado na base do Barcelona, o atacante tem apenas 24 anos, mas já foi responsável por apresentações assombrosas em duas oportunidades contra o Manchester City nesta temporada.
Em 29 partidas pelo Campeonato Inglês, o espanhol foi responsável por anotar quatro gols e dar oito assistências. Apesar de ser titular em diversas ocasiões, o técnico português afirma que o jogador ainda pode se desenvolver e melhorar.E MAIS:Fred pode renovar contrato com United e receber aumento salarialBerbatov não poupa críticas ao ano de Guardiola na Premier LeaguePSG pode se aproveitar de má relação entre Ndombelé e José MourinhoParis Saint-Germain insiste na contratação de jovem japonês do Real E MAIS:

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