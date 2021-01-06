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Técnico do Wolverhampton é multado em R$ 180 mil por criticar a arbitragem em derrota no Inglês

Nuno Espírito Santo disse que o árbitro Lee Mason 'não tem capacidade para apitar jogos da Premier League'. Português descumpriu regras da federação inglesa e recebeu punição...
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Publicado em 

06 jan 2021 às 16:38

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 16:38

Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
O técnico Nuno Espírito Santo, do Wolverhampton, da Inglaterra, foi multado em 25 mil libras esterlinas (R$ 180 mil na cotação atual) por criticar a arbitragem na derrota dos Lobos para o Burnley no dia 21 de dezembro. Na ocasião, o treinador português disse que o juiz Lee Mason "não poderia apitar na Premier League".
+ Veja a tabela do Campeonato Inglês- Honestamente, não gosto de dizer isso, mas devo dizer porque não vou me sentir bem: o árbitro não tem qualidade para apitar um jogo na Premier League. Este é um problema que conhecíamos. Já jogamos com Lee Mason antes. Não se trata dos erros cruciais ou das decisões, mas da forma como ele lida com o jogo - disse Nuno Espírito Santo em entrevista à "Sky Sports".
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
O comandante dos Wolves descumpriu a regra E3 do regulamento da FA (federação inglesa de futebol). Questionado se pediria desculpas ao árbitro Lee Mason, o português recusou.
- Não vou pedir desculpa pelas minhas palavras e pensamentos. Nunca questionei a integridade de um árbitro, falei, sim, sobre a sua capacidade.

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