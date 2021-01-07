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Técnico do Wolverhampton diz não ter pressa para volta de Raúl Jiménez

Nuno Espírito Santo não acelera volta do camisa 9, que sofreu fratura no crânio em novembro passado. Jogador já está fazendo trabalhos físicos leves no Wolverhampton...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 17:41

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 17:41

Crédito: Divulgação / Site oficial do Wolverhampton
Afastado dos gramados desde o dia 29 de novembro, quando sofreu uma fratura no crânio em choque com David Luiz na vitória do Wolverhampton sobre o Arsenal por 2 a 1, o atacante Raúl Jiménez ainda não tem prazo de retorno aos gramados. E no que depender do técnico dos Lobos, Nuno Espírito Santo, esta volta não será apressada.
+ Veja a tabela da Premier League- Sem prazos para retorno. O Raúl Jiménez está melhorando, está fazendo exercícios. Não é uma questão de ter esperança, temos a certeza que ele vai voltar. No momento certo, ele vai juntar-se a nós e isso é bom - disse o português Nuno Espírito Santo.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
O atacante mexicano, que passou por cirurgia no dia seguinte ao choque, já voltou às atividades físicas no centro de treinamentos do Wolverhampton, mas ainda faz trabalhos leves.

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