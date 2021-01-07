Técnico do Wolverhampton diz não ter pressa para volta de Raúl Jiménez

Crédito: Divulgação / Site oficial do Wolverhampton

Afastado dos gramados desde o dia 29 de novembro, quando sofreu uma fratura no crânio em choque com David Luiz na vitória do Wolverhampton sobre o Arsenal por 2 a 1, o atacante Raúl Jiménez ainda não tem prazo de retorno aos gramados. E no que depender do técnico dos Lobos, Nuno Espírito Santo, esta volta não será apressada.

+ Veja a tabela da Premier League- Sem prazos para retorno. O Raúl Jiménez está melhorando, está fazendo exercícios. Não é uma questão de ter esperança, temos a certeza que ele vai voltar. No momento certo, ele vai juntar-se a nós e isso é bom - disse o português Nuno Espírito Santo.

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