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Técnico do Wolverhampton confirma negociação por Willian José, mas diz que ainda não tem nada certo

Atacante brasileiro é alvo do clube inglês, mas negociações ainda não foram concluídas. Centroavante marcou os dois gols da vitória da Real Sociedad, na Copa do Rei, na quarta...

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 14:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2021 às 14:27
Crédito: Divulgação / Site oficial da Real Sociedad
Nome de destaque da Real Sociedad, o atacante Willian José pode estar de mudança para a Inglaterra. Alvo do Wolverhampton, o brasileiro foi tema na coletiva de imprensa do técnico Nuno Espírito Santo, mas o português, apesar de confirmar as tratativas, disse que não tem nada certo ainda.
+ Veja a tabela da Premier League- As negociações estão em curso, mas ainda não há nada assinado. Então eu prefiro não falar muito da situação por enquanto. Quando Willian José for um jogador do Wolves, falarei mais sobre isso, mas ainda não há nada assinado - disse Nuno Espírito Santo.
Na quarta-feira, a Real Sociedad bateu o Córdoba, por 2 a 0, na Copa do Rei, e avançou na competição. Willian José marcou os dois gols da partida (veja o vídeo acima).

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