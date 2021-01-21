Técnico do Wolverhampton confirma negociação por Willian José, mas diz que ainda não tem nada certo

Crédito: Divulgação / Site oficial da Real Sociedad

Nome de destaque da Real Sociedad, o atacante Willian José pode estar de mudança para a Inglaterra. Alvo do Wolverhampton, o brasileiro foi tema na coletiva de imprensa do técnico Nuno Espírito Santo, mas o português, apesar de confirmar as tratativas, disse que não tem nada certo ainda.

+ Veja a tabela da Premier League- As negociações estão em curso, mas ainda não há nada assinado. Então eu prefiro não falar muito da situação por enquanto. Quando Willian José for um jogador do Wolves, falarei mais sobre isso, mas ainda não há nada assinado - disse Nuno Espírito Santo.