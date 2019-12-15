Técnico do Vitória reconhece qualidade do CSA, mas acredita em seu time

Técnico do Vitória, Rodrigo Fonseca confia em seus jogadoresl Crédito: Alberto Borém/Vitória FC

O sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) colocou o CSA no caminho do Vitória, na partida única da primeira fase da Copa do Brasil 2020. O técnico Rodrigo Fonseca, que confirmou sua permanência no clube alvianil para a temporada 2020, comentou sobre o adversário, que neste ano esteve na elite do futebol brasileiro.

"Sem dúvida nenhuma, das equipes que estavam no grupo que poderíamos enfrentar, o CSA é a com melhor ranking e a mais qualificada. Além disso, eles acabaram de jogar uma Série A de Brasileiro", declarou o treinador.

Neste ano, em âmbito nacional, o Alvianil de Bento Ferreira fez uma boa campanha na Série D, indo até às oitavas de finais, e caiu na primeira fase da Copa Verde. O treinador Rodrigo dispensa a relação entre às competições e frisa o jogo decisivo, que o Vitória precisa vencer para avançar. "Agora é uma situação totalmente diferente, de mata-mata. Serão 90 minutos que temos que vencer um adversário pesado e qualificado para seguirmos na Copa do Brasil", pontuou.