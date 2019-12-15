Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Técnico do Vitória reconhece qualidade do CSA, mas acredita em seu time

Rodrigo Fonseca espera partida difícil, mas confia no potencial de sua equipe para avançar de fase na Copa do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 14:13

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 14:13

Técnico do Vitória, Rodrigo Fonseca confia em seus jogadoresl Crédito: Alberto Borém/Vitória FC
O sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) colocou o CSA no caminho do Vitória, na partida única da primeira fase da Copa do Brasil 2020. O técnico Rodrigo Fonseca, que confirmou sua permanência no clube alvianil para a temporada 2020, comentou sobre o adversário, que neste ano esteve na elite do futebol brasileiro.
"Sem dúvida nenhuma, das equipes que estavam no grupo que poderíamos enfrentar, o CSA é a com melhor ranking e a mais qualificada. Além disso, eles acabaram de jogar uma Série A de Brasileiro",  declarou o treinador. 

Veja Também

Inclusão: Estado abre os olhos para o esporte paralímpico

Filho das jogadoras de vôlei de praia Lili e Larissa nasce rodeado de amor

Neste ano, em âmbito nacional, o Alvianil de Bento Ferreira fez uma boa campanha na Série D, indo até às oitavas de finais, e caiu na primeira fase da Copa Verde. O treinador Rodrigo dispensa a relação entre às competições e frisa o jogo decisivo, que o Vitória precisa vencer para avançar. "Agora é uma situação totalmente diferente, de mata-mata. Serão 90 minutos que temos que vencer um adversário pesado e qualificado para seguirmos na Copa do Brasil", pontuou.
A data e local da partida ainda não foram confirmados oficialmente pela CBF. Porém, é bem provável que a partida aconteça no estádio Salvador Costa, em Vitória, em uma das datas reservadas para o torneio - dias 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de fevereiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados