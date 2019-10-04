Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Copa ES

Técnico do Vitória destaca importância do jogo contra o Real

Partida da última rodada da primeira fase da Copa ES acontece neste sábado, na Capital

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 19:03

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

04 out 2019 às 19:03
Rodrigo Fonseca, técnico do Vitória Crédito: Alberto Borém/Vitória FC
No final de semana passado, o Vitória-ES assegurou, por antecipação, a vice-liderança geral da Copa Espírito Santo 2019 e vai poder mandar os jogos decisivos das quartas e das semifinais. Com a situação definida, o time entra em campo neste sábado, às 15h, no Salvador Costa, para receber o líder Real Noroeste, pela última rodada da primeira fase.
À primeira vista, o jogo não muda a vida do Vitória na Copa ES. Porém, o técnico Rodrigo Fonseca quer usar a partida para manter o ritmo e a invencibilidade do seu time.
"A importância de um jogo como esse é você manter a expectativa de fazer bons jogos, manter o padrão que a equipe vem apresentando, ser constante e sempre procurar a vitória".
O treinador do Vitória afirma que o seu time tem a obrigação de fazer um grande jogo, ainda mais diante da sua torcida.
"Independente de não mudar a classificação temos que apresentar um bom jogo e fazer as coisas acontecerem, ainda mais que estaremos jogando em casa, diante do nosso torcedor. Não vai ser nada diferente do que a gente vem fazendo até agora", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
STF proíbe eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vitória em agosto
CBN Vitória comemora 30 anos com programação especial em abril
Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após tachinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados