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Técnico do Villa Nova tem expectativa positiva para o duelo contra o América-MG

Cícero Júnior, que assumiu o comando do Leão do Bonfim no lugar de Bruno Pivetti, dará seguimento so trabalho do treinador na reta final don Estadual...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 19:34

Publicado em 04 de Março de 2022 às 19:34

O novo técnico do Villa Nova, Cícero Júnior, já vive a expectativa para sua estreia à frente do Leão, no jogo contra o América-MG, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Independência, em partida válida pela 9ª rodada Campeonato Mineiro. -Expectativa melhor possível, eu já estava totalmente integrado ao trabalho, tinha alinhamento bom com o antigo treinador, tinha proximidade com o trabalho, a equipe demonstrava organização, jogava bem. A expectativa é boa, sabemos que temos três finais pela frente, o objetivo é buscar a vaga para a série D- analisou. O Villa terá três complicados confrontos pela frente. Encara o América, longe de Nova Lima, neste fim de semana, na outra semana tem a Patrocinense, no Alçapão e o Athletic, na outra semana, em São João Del Rey. Cícero esclarece que são três jogos cruciais para os objetivos do Leão.-São três difíceis partidas. Agora com o América, mas a gente vê que fizemos bons jogos contra os grandes, Atlético e Cruzeiro pudemos observar isso, as respostas foram boas. Isso nos dá expectativa positiva de fazer um grande jogo- acrescentou. Com o carnaval, o Campeonato Mineiro deu uma pausa. Cicinho avalia de forma positiva este tempo para trabalhar com a equipe, mas, sobretudo, para dar descanso para os atletas. -Foi boa a parada. Infelizmente o calendário foi cruel, ficamos 42 dias seguidos sem folga. Então a parada foi importante para equilibrar atletas com problemas físicos, DM, e agora para sábado temos em torno de 90% do grupo a disposição, o que nos dá expectativa boa, para entrar tudo no sábado e fazer um grande jogo-concluiu. O Villa Nova está na sétima colocação, com nove pontos conquistados nas oito rodadas do Estadual de Minas Gerais.
Crédito: CíceroJuniorfoicampeãodoMóduloIIem2021comoVilla,levandooLeãodevoltaàelitedoMineiro-(HenriqueChendes/VillaNova

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