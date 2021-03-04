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futebol

Técnico do United se juntar a Klopp e não quer ceder atletas para seleções

Solskjaer afirmou que conta com seus jogadores para compromissos da Premier League e Liga Europa e que não pode correr o risco de perder atletas por 10 dias...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 08:42

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 08:42
Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP
Assim como Jurgen Klopp, Solskjaer, técnico do Manchester United, não planeja ceder jogadores para seleções na próxima data Fifa. Por conta da pandemia, a entidade máxima do futebol relaxou algumas regras e os clubes não estão sendo obrigados a emprestar seus jogadores. Caso algum atleta vá servir sua nação, ele terá que fazer uma quarentena de 10 dias ao voltar.- Não sentamos e decidimos sobre isso, mas não faz sentido se você perder seus jogadores por 10 dias devido ao isolamento. Somos nós que pagamos os atletas e, pelo que entendi, a Fifa disse que eles não precisam ser liberados. Eu quero o Bruno (Fernandes) contra o Brighton, Europa League e Tottenham depois dessa paralisação.
> Veja a tabela da Premier League
No final de março, as seleções europeias iniciam suas caminhadas visando a classificação para a Copa do Mundo de 2022. Cada país irá fazer três jogos e quem for jogar em área de risco deverá fazer quarentena ao voltar para seus clubes. Além de Bruno Fernandes, o United teme ter que travar a saída de diversos ingleses e de David De Gea.

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