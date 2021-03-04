Técnico do United se juntar a Klopp e não quer ceder atletas para seleções

Assim como Jurgen Klopp, Solskjaer, técnico do Manchester United, não planeja ceder jogadores para seleções na próxima data Fifa. Por conta da pandemia, a entidade máxima do futebol relaxou algumas regras e os clubes não estão sendo obrigados a emprestar seus jogadores. Caso algum atleta vá servir sua nação, ele terá que fazer uma quarentena de 10 dias ao voltar.- Não sentamos e decidimos sobre isso, mas não faz sentido se você perder seus jogadores por 10 dias devido ao isolamento. Somos nós que pagamos os atletas e, pelo que entendi, a Fifa disse que eles não precisam ser liberados. Eu quero o Bruno (Fernandes) contra o Brighton, Europa League e Tottenham depois dessa paralisação.