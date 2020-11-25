Técnico do United faz as contas e afirma que grupo está em aberto

Crédito: OZAN KOSE / AFP

Após a tranquila vitória do Manchester United sobre o Istanbul Basaksehir por 4 a 1, o clube inglês assumiu a liderança do Grupo H da Liga dos Campeões de forma isolada com nove pontos, enquanto PSG e RB Leipzig somam seis. No entanto, o técnico Solskjaer afirmou que não há nada decidido, apesar dos Diabos Vermelhos só precisarem de um ponto para avançarem às oitavas.

- O grupo ainda está muito aberto. Nós temos nove (pontos), dois (times) têm seis pontos e Basaksehir tem três, então ainda temos que conquistar pontos. Um talvez seja suficiente e três provavelmente te darão a liderança, então espero que a gente consiga esses pontos contra o PSG.