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Técnico do United faz as contas e afirma que grupo está em aberto

Manchester United lidera o Grupo H com nove pontos, enquanto PSG e RB Leipzig têm seis cada um. Solskjaer espera vencer franceses e garantir liderança na chave...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 10:50

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 10:50

Crédito: OZAN KOSE / AFP
Após a tranquila vitória do Manchester United sobre o Istanbul Basaksehir por 4 a 1, o clube inglês assumiu a liderança do Grupo H da Liga dos Campeões de forma isolada com nove pontos, enquanto PSG e RB Leipzig somam seis. No entanto, o técnico Solskjaer afirmou que não há nada decidido, apesar dos Diabos Vermelhos só precisarem de um ponto para avançarem às oitavas.
- O grupo ainda está muito aberto. Nós temos nove (pontos), dois (times) têm seis pontos e Basaksehir tem três, então ainda temos que conquistar pontos. Um talvez seja suficiente e três provavelmente te darão a liderança, então espero que a gente consiga esses pontos contra o PSG.
O norueguês se mostrou satisfeito com a atuação da equipe no Old Trafford, apesar de ter sido derrotado no primeiro duelo, na Turquia. No retorno ao principal torneio do continente, os Red Devils estão cada vez mais próximos dos jogos mata-mata e sonham em conquistar o título após 12 anos.

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