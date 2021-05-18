Técnico do Tottenham diz que Kane está comprometido com o clube

Apesar das especulações sobre uma possível saída, Ryan Mason, técnico interino do Tottenham, afirmou que Harry Kane está comprometido com o clube. Segundo o treinador, o atacante está focado nos dois últimos compromissos da equipe pela Premier League diante de Aston Villa e Leicester.- Eu converso muito com o Kane diariamente e estamos pensando na partida de amanhã. Ele está 100% comprometido. Estou pensando nele jogando diante dos nossos torcedores. Ele será titular, pois é o nosso principal artilheiro.
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Na última segunda-feira, a "Sky Sports" afirmou que o centroavante comunicou a diretoria dos Spurs que havia vontade de deixar o clube. A prioridade seria permanecer na Inglaterra e Manchester United, Manchester City e Chelsea aparecem como os principais candidatos.
Kane já demonstrou estar insatisfeito com a falta de sucesso do Tottenham nos últimos anos. Apesar de ser um dos principais jogadores do futebol ingles, o atacante nunca conquistou um título desde que subiu ao time profissional e parece buscar novos objetivos na carreira.