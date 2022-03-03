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Técnico do Sub-23 do Cerro Porteño, Diego Gavilán recebe a licença A da CBF para treinadores

Ex-jogador de Internacional e Grêmio concluiu o curso da entidade brasileira de futebol...
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Publicado em 

03 mar 2022 às 19:24

Publicado em 03 de Março de 2022 às 19:24

O treinador paraguaio Diego Gavilán recebeu o certificado do curso da Licença A da CBF nesta semana. O certificado possibilita o técnico a assumir qualquer equipe do futebol brasileiro. Atualmente, o comandante atua como treinador principal do Sub-23 do Cerro Portenho, no Paraguai, e já aguarda convite para realizar a Licença PRO. Diego falou sobre o assunto.- Para mim foi muito positivo. Um período cheio de aprendizado e trocas de ideias com outros colegas de profissão. O curso é muito bom e importante para qualquer treinador. Nesta licença compartilhamos aula com muitos colegas, alguns mais conhecidos, e outros que também são grandes treinadores. Posso citar aqui o Bolivar, Iarley, Jamelli, Edinho (Filho do Pelé), Eduardo Zuma, Lindsey Camila e Simone Jatobá do futebol feminino - contou.
Diego faz parte de um projeto junto com o treinador Francisco Arce, que atua no time principal, também conhecido aqui no Brasil por suas passagens por Grêmio e Palmeiras. Gavilán já revelou em diversas oportunidades que tem o desejo de voltar a comandar um time no Brasil. O treinador falou mais sobre o curso e os objetivos a curto prazo.- Os conteúdos atuais da licença me levam a conseguir consolidar mais minhas ideias ou até mesmo mudar algumas coisas de acordo a atualidade. Para mim estar sempre atualizado vale muito e o curso me propõe essa possibilidade. Hoje tenho como objetivo aqui ser campeão do torneio apertura e depois voltar a comandar uma equipe a nível profissional no meu país ou fora.
Crédito: Foto:Arquivopessoal

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