Técnico do sub-20, Alex diz que continuará no São Paulo em 2022

Alex continuará como técnico do São Paulo sub-20 em 2022. Em uma postagem nas redes sociais, o treinador afirmou que tanto ele, quanto seu auxiliar PC de Oliveira seguirão em Cotia. A afirmação foi escrita em uma resposta sobre uma postagem que falava do interesse do Avaí em Alex para ser o treinador da equipe principal do Leão e seu auxiliar PC de Oliveira, que algumas pessoas confundiam com PC Gusmão.

- PC Gusmão hoje está trabalhando no Londrina. PC de Oliveira é quem trabalha comigo no São Paulo. É uma das grandes referências do futsal mundial. Seguiremos em Cotia esse ano tentando desenvolver bem nosso trabalho e ajudar os meninos que sonham com futebol - escreveu Alex. Alex é muito bem avaliado no São Paulo, onde está tendo a primeira experiência como treinador. Na última temporada, chegou ao vice-campeonato do Brasileirão e na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Junior.

Ele comandou o sub-20 do São Paulo em 48 jogos, com 29 vitórias, dez empates e apenas nove derrotas. Foram 109 gols marcados e 48 sofridos. No Campeonato Paulista, o time foi eliminado nas quartas de final para o Desportivo Brasil.