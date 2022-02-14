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futebol

Técnico do sub-20, Alex diz que continuará no São Paulo em 2022

Em postagem nas redes sociais, treinador da base do Tricolor afirmou que seguirá no comando do time, após uma consulta do Avaí, que acertou com Eduardo Barroca...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 10:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 10:17
Alex continuará como técnico do São Paulo sub-20 em 2022. Em uma postagem nas redes sociais, o treinador afirmou que tanto ele, quanto seu auxiliar PC de Oliveira seguirão em Cotia. A afirmação foi escrita em uma resposta sobre uma postagem que falava do interesse do Avaí em Alex para ser o treinador da equipe principal do Leão e seu auxiliar PC de Oliveira, que algumas pessoas confundiam com PC Gusmão.
- PC Gusmão hoje está trabalhando no Londrina. PC de Oliveira é quem trabalha comigo no São Paulo. É uma das grandes referências do futsal mundial. Seguiremos em Cotia esse ano tentando desenvolver bem nosso trabalho e ajudar os meninos que sonham com futebol - escreveu Alex. Alex é muito bem avaliado no São Paulo, onde está tendo a primeira experiência como treinador. Na última temporada, chegou ao vice-campeonato do Brasileirão e na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Junior.
Ele comandou o sub-20 do São Paulo em 48 jogos, com 29 vitórias, dez empates e apenas nove derrotas. Foram 109 gols marcados e 48 sofridos. No Campeonato Paulista, o time foi eliminado nas quartas de final para o Desportivo Brasil.
Crédito: AlexafirmouquecontinuaránoSãoPauloem2022(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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