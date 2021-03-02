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futebol

Técnico do Sporting é sondado por clubes da Premier League

Rúben Amorim está sendo observado pelo Leicester e pelo Leeds, mas nenhuma equipe fez proposta ou contato oficial. Sporting está invicto no Campeonato Português...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 13:20

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 13:20
Crédito: Rúben Amorim chama atenção de clubes ingleses por conta de boa temporada com o Sporting (AFP
O técnico do Sporting, Rúben Amorim, está sendo observado por profissionais do Leeds e do Leicester, segundo o jornal “A Bola”. O treinador vem fazendo um excelente trabalho nesta temporada com a liderança no Campeonato Português, além de já ter conquistado o título da Taça da Liga.Olheiros dos clubes da Premier League passaram a acompanhar com mais atenção nas últimas semanas a forma de jogo dos Leões. Além disso, o perfil do comandante foi traçado e a aposta nas categorias de base é um dos pontos que mais chama a atenção. O clube segue invicto na Primeira Liga e soma apenas duas derrotas nesta época.
> Veja a tabela do Campeonato Português
Nenhum dos clubes ingleses chegou a fazer uma proposta e também não houve nenhum contato com o Sporting, mas os representantes de Amorim foram procurados por intermediários. Apesar de não haver interesse no momento, o nome do técnico pode ser uma opção para o futuro de ambas as equipes.

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