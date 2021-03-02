Técnico do Sporting é sondado por clubes da Premier League

O técnico do Sporting, Rúben Amorim, está sendo observado por profissionais do Leeds e do Leicester, segundo o jornal “A Bola”. O treinador vem fazendo um excelente trabalho nesta temporada com a liderança no Campeonato Português, além de já ter conquistado o título da Taça da Liga.Olheiros dos clubes da Premier League passaram a acompanhar com mais atenção nas últimas semanas a forma de jogo dos Leões. Além disso, o perfil do comandante foi traçado e a aposta nas categorias de base é um dos pontos que mais chama a atenção. O clube segue invicto na Primeira Liga e soma apenas duas derrotas nesta época.