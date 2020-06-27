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futebol

Técnico do Sporting diz que time vive bom momento. Mas prega cautela

O time do Alvalade tem a melhor campanha dede a retomada do futebol português pós isolamento, mas Amorim pede atenção, pois 'duas derrotas seguidas põem tudo a perder'...

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 02:33

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2020 às 02:33
Crédito: J. GOULÃO / AFP
Com a vitória por 3 a 1 sobre o Belenenses nesta quinta-feira, pelo Campeonato Português, o Sporting consolidou-se no terceiro lugar geral, 52 pontos, e passa a ser a equipe mais eficiente desde a retomada dos jogos após a pandemia (três vitórias e um empate). Quando perguntado se considerava que, neste momento, o time do Alvalade é o que vem praticando o melhor futebol do país, o treinador Ruben Amorim (que assumira o time semanas antes da paralisação por causa da Covid) analisou.
- Não considero que o nosso time seja o melhor. Mas somos muito competente, que busca realizar as suas ideias e sabe jogar bem os momentos do jogo. Somos bons, seremos uma grede equipe no futuro, mas ainda estamos longe disso.
Amorim disse que o terceiro lugar e uma das vagas para a Liga Europa (o quarto colocado também avança para a competição europeia) não estão assegurados e que por isso o time precisa estar com os pés no chão:
- Há exemplo que duas derrotas mudam completamente a dinâmica de uma equipe, mas sabemos o rumo que queremos seguir e é importante ter consciência disso nos bons e nos maus momentos.E MAIS:Chilavert avisa que vai concorrer à presidência do ParaguaiSporting sai atrás no placar, vira, e vence bem o BelenensesVeja os títulos do Liverpool durante o jejum na Premier LeagueO dia do mercado: Coutinho pode voltar à Inglaterra E MAIS:

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