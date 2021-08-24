Técnico do São Paulo sub-20, Alex já acumula na carreira mais vitórias do que derrotas contra o Palmeiras

Crédito: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net

O técnico Alex, do sub-20 do São Paulo, tem agora em sua carreira mais vitórias do que derrotas contra o Palmeiras após superar o Alviverde por 4 a 2, pelo Campeonato Brasileiro sub-20, em Cotia. Isso porque, em quatro partidas enfrentando o Palmeiras como jogador, Alex venceu duas e perdeu outras duas. O primeiro confronto aconteceu em 1996, quando ele começou a ganhar destaque no Coritiba, antes de sua passagem pela Barra Funda. Vitória do Alviverde por 5 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, na casa palmeirense.

Depois, mais uma derrota contra o Palmeiras, desta vez defendendo o Cruzeiro, pelo Brasileirão de 2001. Naquele jogo, Alex entrou no fim da segunda etapa na vaga de Abedi e não pôde ajudar muito a Raposa na partida, disputada no Parque Antarctica. Enfim, após essas duas derrotas, Alex começou a ter bons números contra o seu ex-clube. Em 2004, ele marcou um gol na vitória do Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro e fez o cruzamento para o gol contra de Leonardo, sendo um dos principais jogadores da Raposa na partida.

Dez anos depois, mais um reencontro, desta vez com o meia defendendo a camisa do Coritiba. No Couto Pereira, Alex contribuiu com assistência para o gol de Joel, na vitória do Coxa por 2 a 0. Além disso, ele quase marcou em duas cobranças de falta que levaram perigo para o então goleiro do Palmeiras, Fernando Prass. Agora, como treinador, Alex enfrentou o Palmeiras dirigindo o sub-20 do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Em Cotia, a equipe comandada por ele venceu o Alviverde por 4 a 2, com gols de Juan (2), Pedrinho e Vitinho. O Tricolor é o líder do Brasileirão, com 29 pontos conquistados.

VEJA O RETROSPECTO DE ALEX CONTRA O PALMEIRAS COMO JOGADOR E TREINADOR

Jogador Coritiba 0 x 5 Palmeiras - Brasileirão de 1995Cruzeiro 1 x 2 Palmeiras - Brasileirão de 2001 Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras - Brasileirão de 2004 - um golCoritiba 2 x 0 Palmeiras - Brasileirão de 2014 - uma assistência