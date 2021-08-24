Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Técnico do São Paulo sub-20, Alex já acumula na carreira mais vitórias do que derrotas contra o Palmeiras
futebol

Técnico do São Paulo sub-20, Alex já acumula na carreira mais vitórias do que derrotas contra o Palmeiras

Ex-jogador, que passou pelo rival, atuou quatro vezes contra o clube, vencendo duas vezes e perdendo duas, marcando gol e dando assistência. Como técnico, derrotou nesta segunda...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 10:00

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 10:00

Crédito: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net
O técnico Alex, do sub-20 do São Paulo, tem agora em sua carreira mais vitórias do que derrotas contra o Palmeiras após superar o Alviverde por 4 a 2, pelo Campeonato Brasileiro sub-20, em Cotia. Isso porque, em quatro partidas enfrentando o Palmeiras como jogador, Alex venceu duas e perdeu outras duas. O primeiro confronto aconteceu em 1996, quando ele começou a ganhar destaque no Coritiba, antes de sua passagem pela Barra Funda. Vitória do Alviverde por 5 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, na casa palmeirense.
Depois, mais uma derrota contra o Palmeiras, desta vez defendendo o Cruzeiro, pelo Brasileirão de 2001. Naquele jogo, Alex entrou no fim da segunda etapa na vaga de Abedi e não pôde ajudar muito a Raposa na partida, disputada no Parque Antarctica. Enfim, após essas duas derrotas, Alex começou a ter bons números contra o seu ex-clube. Em 2004, ele marcou um gol na vitória do Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro e fez o cruzamento para o gol contra de Leonardo, sendo um dos principais jogadores da Raposa na partida.
Dez anos depois, mais um reencontro, desta vez com o meia defendendo a camisa do Coritiba. No Couto Pereira, Alex contribuiu com assistência para o gol de Joel, na vitória do Coxa por 2 a 0. Além disso, ele quase marcou em duas cobranças de falta que levaram perigo para o então goleiro do Palmeiras, Fernando Prass. Agora, como treinador, Alex enfrentou o Palmeiras dirigindo o sub-20 do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Em Cotia, a equipe comandada por ele venceu o Alviverde por 4 a 2, com gols de Juan (2), Pedrinho e Vitinho. O Tricolor é o líder do Brasileirão, com 29 pontos conquistados.
VEJA O RETROSPECTO DE ALEX CONTRA O PALMEIRAS COMO JOGADOR E TREINADOR
Jogador Coritiba 0 x 5 Palmeiras - Brasileirão de 1995Cruzeiro 1 x 2 Palmeiras - Brasileirão de 2001 Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras - Brasileirão de 2004 - um golCoritiba 2 x 0 Palmeiras - Brasileirão de 2014 - uma assistência
TreinadorSão Paulo sub-20 4 x 2 Palmeiras sub-20 - Brasileirão sub-20 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados