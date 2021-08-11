Técnico do São Paulo, Crespo coloca Palmeiras como favorito, mas avisa: 'Vamos fazer história'

O empate por 1 a 1 entre São Paulo e Palmeiras foi analisado pelo técnico Hernán Crespo em entrevista coletiva após a partida. Para o treinador argentino, o Alviverde é favorito no confronto, mas ele acredita que o Tricolor possa chegar ao Allianz Parque e fazer história. - Jogamos contra o último campeão da América. Um jogo muito equilibrado. Passamos em vantagem, tivemos a possibilidade de fazer o segundo gol. Acredito que a Libertadores é assim - começou Crespo.
O treinador continuou sua resposta falando sobre o favoritismo do Palmeiras e a chance do São Paulo fazer história na próxima terça-feira (17), às 21h30, no Allianz Parque. - Estou convencido de que vamos chegar no Allianz Parque para fazer história. Como campeão da América e o elenco, eles são os favoritos, mas acreditamos. Temos um elenco com gana, vontade de ganhar – finalizou.