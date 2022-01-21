Técnico do São Paulo, Alex reencontra o Palmeiras na semifinal da Copinha: 'Complicadíssimo'

São Paulo e Palmeiras vão disputar uma das semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado (22), às 19h, na Arena Barueri. O técnico do Tricolor, Alex, que é ídolo do Verdão relembrou sua passagem pelo clube alviverde na época em que jogava como meia.- Será um jogo duro, complicadíssimo. O Palmeiras está fazendo uma boa competição, tem bom treinador e bons jogadores. É um clube que investe muito na base. Teremos que estar bem posicionados e precisamos estudar aquilo que podemos tirar de proveito - afirmou o comandante são-paulino à SPFC TV.

Pelo Alviverde, Alex disputou 243 jogos, marcou 78 gols e conquistou títulos importantes, como Copa Libertadores em 1999, Copa do Brasil e Mercosul de 1998, e o Torneio Rio-São Paulo de 2000. Apesar da história e carinho pelo Palmeiras, Alex quer garantir uma vaga na final da Copinha com o Tricolor. Em menos de um ano no clube, Alex conseguiu chegar à final do Brasileiro sub-20, em 2021.- A gente tem que separar bem as coisas. Eu, enquanto jogador de futebol, tive uma história bonita com o Palmeiras. Sou eternamente agradecido pelo clube por tudo que me proporcionaram. Quando eu venho para o São Paulo, essa história de ex-atleta não se apaga - disse o técnico.

Mas hoje eu sou um menino começando como treinador. Quando enfrentamos o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, esse mesmo tipo de questionamento existiu. Acho totalmente natural, mas não tem muito a ver. Estou em uma nova função, em um novo momento - completou Alex.

O Tricolor chegou à semifinal da competição após vencer o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, na quarta-feira (19).