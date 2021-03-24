Técnico do Santo André é internado com Covid-19

CONFIRA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PAULISTA- Informamos que, no momento, o paciente encontra-se internado no leito de enfermaria, acordado e orientado, sem febre, em uso de máscara de oxigênio suplementar e com melhora da função e da saturação pulmonar. O quadro clínico é considerado estável - declarou o departamento médico do Santo André, em comunicado.Além disso, a diretoria do clube paulista afirmou que não há mais nenhum caso de coronavírus até o momento. A equipe, que disputa a Série A1 do Campeonato Paulista, é a segunda colocada do grupo A da competição, com cinco pontos conquistados em quatro jogos