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futebol

Técnico do River Plate, Marcelo Gallardo é cotado para assumir o comando do PSG

Treinador tem contrato com os Millonarios até o fim do ano, mas pode receber investida ao final da temporada europeia. Mauricio Pochettino convive com pressão no clube...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 19:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 19:49
Em uma temporada decepcionante, onde fracassou mais uma vez no objetivo de ter êxito na Champions League, o Paris Saint-Germain pode mudar de comando para 2022/23. De acordo com o jornal "L'Équipe", o técnico Marcelo Gallardo, do River Plate, é um dos favoritos a assumir a equipe parisiense.Desde 2014 no comando do River Plate, "Muñeco" renovou seu vínculo com clube argentino no fim do ano passado e o acordo é válido até dezembro de 2022. Como jogador, Marcelo Gallardo teve uma passagem pelo PSG no ano de 2007.
+ Com Neymar, Messi e CR7, Forbes divulga ranking dos atletas mais bem pagos do mundo​Segundo o jornal "L'Équipe", Mauricio Pochettino não tem permanência confirmada, apesar de ter contrato com o clube até junho de 2023. Recentemente, em entrevista coletiva, o argentino declarou que deseja continuar.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1
Caso o argentino caia, o PSG terá de pagar uma multa de 20 milhões de euros (R$ 106 mi), valores que se estendem também à comissão técnica. Outros nomes cotados para o comando do time francês são Thiago Motta, Joachim Löw e Zinédine Zidane.
Crédito: MarceloGallardoconquistou12títulosdesde2014nocomandodoRiverPlate(Foto:DiegoHaliasz/RiverPlate

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