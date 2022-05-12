Técnico do River Plate, Marcelo Gallardo é cotado para assumir o comando do PSG

Em uma temporada decepcionante, onde fracassou mais uma vez no objetivo de ter êxito na Champions League, o Paris Saint-Germain pode mudar de comando para 2022/23. De acordo com o jornal "L'Équipe", o técnico Marcelo Gallardo, do River Plate, é um dos favoritos a assumir a equipe parisiense.Desde 2014 no comando do River Plate, "Muñeco" renovou seu vínculo com clube argentino no fim do ano passado e o acordo é válido até dezembro de 2022. Como jogador, Marcelo Gallardo teve uma passagem pelo PSG no ano de 2007.