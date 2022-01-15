Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Técnico do Resende vibra com vaga nas oitavas de final da Copinha: 'Nossos meninos foram guerreiros'
futebol

Técnico do Resende vibra com vaga nas oitavas de final da Copinha: 'Nossos meninos foram guerreiros'

O Gigante do Vale avançou às oitavas de final da Copinha ao eliminar o Corinthians com um gol marcado aos 48 minutos do segundo tempo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2022 às 11:10

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 11:10

O Resende segue fazendo história na Copinha. Depois de eliminar o Fortaleza e garantir uma vaga inédita na terceira fase da competição, o Gigante do Vale, com um gol aos 48 minutos da etapa final, venceu o Corinthians na última sexta-feira e avançou às oitavas de final. O técnico da equipe carioca, Jefter Percy, exaltou exaltou o grupo e destacou que todos estavam "muito concentrados" dentro de campo.> Novo rico, Newcastle anuncia novo reforço: veja quem mais está na mira- Fizemos uma grande partida contra o Corinthians, que é uma equipe muito bem treinada, e o clube que mais venceu a Copinha. Nossos meninos foram guerreiros, estavam muito concentrados e, praticamente na última bola do jogo, conseguimos a virada. Agora é hora de desfrutar dessa vitória, vibrar e comemorar bastante, e amanhã já começar a pensar no Botafogo - comemorou o treinador Jefter Percy, após a partida.
Na partida, o Corinthians abriu o placar com o meio-campo Matheus Araújo, aos 19 minutos do primeiro tempo. No entanto, o Resende igualou o marcador com Brendon, de pênalti, no início do segundo tempo, e o zagueiro Halls, de cabeça, fez o gol da vitória nos acréscimos.
Com a classificação, o Resende alcança a melhor marca do clube na competição, chegando às oitavas de final. O próximo desafio será contra o Botafogo no Estádio Comendador Souza, às 15h.
Crédito: Jefter Percy é o técnico do Resende na Copinha (Foto: Gustavo Henrique/FairPlay Assessoria

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados