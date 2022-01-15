Técnico do Resende vibra com vaga nas oitavas de final da Copinha: 'Nossos meninos foram guerreiros'

O Resende segue fazendo história na Copinha. Depois de eliminar o Fortaleza e garantir uma vaga inédita na terceira fase da competição, o Gigante do Vale, com um gol aos 48 minutos da etapa final, venceu o Corinthians na última sexta-feira e avançou às oitavas de final. O técnico da equipe carioca, Jefter Percy, exaltou exaltou o grupo e destacou que todos estavam "muito concentrados" dentro de campo.- Fizemos uma grande partida contra o Corinthians, que é uma equipe muito bem treinada, e o clube que mais venceu a Copinha. Nossos meninos foram guerreiros, estavam muito concentrados e, praticamente na última bola do jogo, conseguimos a virada. Agora é hora de desfrutar dessa vitória, vibrar e comemorar bastante, e amanhã já começar a pensar no Botafogo - comemorou o treinador Jefter Percy, após a partida.
Na partida, o Corinthians abriu o placar com o meio-campo Matheus Araújo, aos 19 minutos do primeiro tempo. No entanto, o Resende igualou o marcador com Brendon, de pênalti, no início do segundo tempo, e o zagueiro Halls, de cabeça, fez o gol da vitória nos acréscimos.
Com a classificação, o Resende alcança a melhor marca do clube na competição, chegando às oitavas de final. O próximo desafio será contra o Botafogo no Estádio Comendador Souza, às 15h.