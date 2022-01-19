Técnico do Resende enaltece campanha da equipe na Copinha: 'Foi muito valente e guerreira'

A campanha histórica do Resende na Copinha chegou ao fim no último domingo. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Gigante do Vale foi superado pelo Botafogo nos pênaltis e caiu na fase oitavas de final. Apesar da eliminação, o treinador da equipe, Jefter Percy, enalteceu os jogadores e já projetou as próximas competições da temporada.> Conheça os atletas que representarão o Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno- Só tenho que parabenizar essa garotada que foi muito valente e guerreira. Claro que queríamos seguir, mas aconteceu conosco hoje o que poderia ter acontecido contra o Fortaleza, lá na segunda fase, na disputa de pênaltis. - De qualquer forma, temos que salientar a boa campanha que fizemos, toda estrutura que o clube e diretoria oferecem a nós e aproveitarmos isso, e já começar a trabalhar e pensar nas próximas competições - disse Jefter Percy.