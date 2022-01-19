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Técnico do Resende enaltece campanha da equipe na Copinha: 'Foi muito valente e guerreira'

O Resende foi superado pelo Botafogo nos pênaltis e caiu na fase oitavas de final; apesar da eliminação, esta foi a melhor campanha do Gigante do Vale na Copinha...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 17:47

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 17:47

A campanha histórica do Resende na Copinha chegou ao fim no último domingo. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Gigante do Vale foi superado pelo Botafogo nos pênaltis e caiu na fase oitavas de final. Apesar da eliminação, o treinador da equipe, Jefter Percy, enalteceu os jogadores e já projetou as próximas competições da temporada.> Conheça os atletas que representarão o Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno- Só tenho que parabenizar essa garotada que foi muito valente e guerreira. Claro que queríamos seguir, mas aconteceu conosco hoje o que poderia ter acontecido contra o Fortaleza, lá na segunda fase, na disputa de pênaltis. - De qualquer forma, temos que salientar a boa campanha que fizemos, toda estrutura que o clube e diretoria oferecem a nós e aproveitarmos isso, e já começar a trabalhar e pensar nas próximas competições - disse Jefter Percy.
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Vale lembrar que esta foi a melhor campanha do Resende. O Gigante do Vale chegou às oitavas de final de forma inédita, depois de eliminar Fortaleza e o Corinthians - maior campeão da competição, no mata-mata. Em 2020, na primeira vez que o clube disputou a competição, ficou pela fase de grupos.
Crédito: JefterPercycomandouoResendenaCopinha(Foto:AlexandreNeto

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