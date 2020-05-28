Técnico do RB Salzburg lamenta venda barata de Minamino

O técnico do RB Salzburg, Jesse Marsch, lamenta até hoje a saída de Takumi Minamino para o Liverpool por acreditar que o acordo foi muito barato para os ingleses. Os Reds contrataram o japonês por 7,25 milhões de libras (R$ 38 milhões, na época) e tirou um dos principais jogadores do time austríaco. O interesse apareceu após boas apresentações do atleta na Liga dos Campeões.
Em entrevista ao “Blood Red Podcast”, o norte-americano disse o que pensa sobre a venda do jogador.
- O que machuca é que Taki foi muito, muito, muito barato. Mas isso faz parte da administração do mercado. Nós sempre temos aqui, com a equipe de estatísticas e diretor de esporte, a próxima geração de jogadores prontos para dar o próximo passo.
O treinador também elogiou Minamino e acredita que o meio-campista de 25 anos fará muito sucesso na equipe inglesa.
- O que você tem no Liverpool agora são alguns dos melhores jogadores do mundo nessa posição. Taki é jovem e precisa se adaptar. Ele não é um jogador puramente explosivo, como Salah ou Mané, mas tem qualidades físicas e é muito inteligente. Pode levar tempo para que todos apreciem sua qualidade, mas isso acontecerá.
Minamino pouco jogou pelo Liverpool desde que foi contratado, também devido por conta da paralisação do futebol na Inglaterra. Foram apenas três partidas sete partidas, mas sem números expressivos. Com o RB Salzburg foram 22 jogos, nove gols e 11 assistências, sendo um tento e um passe decisivo em jogo contra os Reds em Anfield em que os ingleses venceram o jogo contra os austríacos por apenas 4 a 3.E MAIS:Real Madrid pensa em construir futuro a partir do próximo anoReal pode oferecer quatro jogadores em negociação por Paul PogbaReal Madrid pode buscar volante do Leicester para próxima temporadaDirigente da Inter diz que Lautaro só sai se Barcelona pagar multa E MAIS: