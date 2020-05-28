Técnico do RB Salzburg lamenta venda barata de Minamino

Crédito: Minamino foi destaque em jogo do RB Salzburg contra Liverpool pela Liga dos Campeões (JOE KLAMAR / AFP

O técnico do RB Salzburg, Jesse Marsch, lamenta até hoje a saída de Takumi Minamino para o Liverpool por acreditar que o acordo foi muito barato para os ingleses. Os Reds contrataram o japonês por 7,25 milhões de libras (R$ 38 milhões, na época) e tirou um dos principais jogadores do time austríaco. O interesse apareceu após boas apresentações do atleta na Liga dos Campeões.

Em entrevista ao “Blood Red Podcast”, o norte-americano disse o que pensa sobre a venda do jogador.

- O que machuca é que Taki foi muito, muito, muito barato. Mas isso faz parte da administração do mercado. Nós sempre temos aqui, com a equipe de estatísticas e diretor de esporte, a próxima geração de jogadores prontos para dar o próximo passo.

O treinador também elogiou Minamino e acredita que o meio-campista de 25 anos fará muito sucesso na equipe inglesa.

- O que você tem no Liverpool agora são alguns dos melhores jogadores do mundo nessa posição. Taki é jovem e precisa se adaptar. Ele não é um jogador puramente explosivo, como Salah ou Mané, mas tem qualidades físicas e é muito inteligente. Pode levar tempo para que todos apreciem sua qualidade, mas isso acontecerá.