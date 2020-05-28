Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Técnico do RB Salzburg lamenta venda barata de Minamino

Jesse Marsch elogiou inteligência do meio-campista japonês e disse que jogador deve fazer muito sucesso com camisa do Liverpool. Minamino era destaque do RB Salzburg...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2020 às 13:08

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 13:08

Crédito: Minamino foi destaque em jogo do RB Salzburg contra Liverpool pela Liga dos Campeões (JOE KLAMAR / AFP
O técnico do RB Salzburg, Jesse Marsch, lamenta até hoje a saída de Takumi Minamino para o Liverpool por acreditar que o acordo foi muito barato para os ingleses. Os Reds contrataram o japonês por 7,25 milhões de libras (R$ 38 milhões, na época) e tirou um dos principais jogadores do time austríaco. O interesse apareceu após boas apresentações do atleta na Liga dos Campeões.
Em entrevista ao “Blood Red Podcast”, o norte-americano disse o que pensa sobre a venda do jogador.
- O que machuca é que Taki foi muito, muito, muito barato. Mas isso faz parte da administração do mercado. Nós sempre temos aqui, com a equipe de estatísticas e diretor de esporte, a próxima geração de jogadores prontos para dar o próximo passo.
O treinador também elogiou Minamino e acredita que o meio-campista de 25 anos fará muito sucesso na equipe inglesa.
- O que você tem no Liverpool agora são alguns dos melhores jogadores do mundo nessa posição. Taki é jovem e precisa se adaptar. Ele não é um jogador puramente explosivo, como Salah ou Mané, mas tem qualidades físicas e é muito inteligente. Pode levar tempo para que todos apreciem sua qualidade, mas isso acontecerá.
Minamino pouco jogou pelo Liverpool desde que foi contratado, também devido por conta da paralisação do futebol na Inglaterra. Foram apenas três partidas sete partidas, mas sem números expressivos. Com o RB Salzburg foram 22 jogos, nove gols e 11 assistências, sendo um tento e um passe decisivo em jogo contra os Reds em Anfield em que os ingleses venceram o jogo contra os austríacos por apenas 4 a 3.E MAIS:Real Madrid pensa em construir futuro a partir do próximo anoReal pode oferecer quatro jogadores em negociação por Paul PogbaReal Madrid pode buscar volante do Leicester para próxima temporadaDirigente da Inter diz que Lautaro só sai se Barcelona pagar multa E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados