Técnico do RB Salzburg diz que Szoboszlai deve sair em janeiro

Em entrevista ao podcast “Fútbol with Grant Wahl”, o técnico do RB Salzburg, Jesse March, revelou que não irá colocar barreiras caso chegue uma boa proposta por Szoboszlai, grande estrela do time nesta temporada. Equipes como Real Madrid, Arsenal e Milan já foram especulados como possíveis destinos e o meio-campista pode deixar o clube austríaco em janeiro.

- A realidade é que um jogador como Szoboszlai tenha muitos pretendentes no inverno. É um talento incrível. Quando se treina jogadores jovens, devemos entendê-los e saber que vão seguir em frente nas suas carreiras. Eu só quero que ele mostra a todos como é bom. Vejamos o que acontece, mas ficaria surpreso se ele ficasse além do inverno.O jovem húngaro de 20 anos está avaliado em torno de 25 milhões de euros (R$ 157 milhões), um valor acessível para os grandes clubes da Europa, principalmente em um mercado ainda marcado pela crise da Covid-19. Na atual temporada,o camisa 14 fez 13 jogos pelo RB Salzburg, marcou cinco gols e distribuiu nove assistências.