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futebol

Técnico do RB Salzburg diz que Szoboszlai deve sair em janeiro

Jesse March acredita que não terá como segurar jovem húngaro frente aos interesses de grandes clubes europeus. Treinardor quer ver crescimento do jogador no futebol...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 08:34

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 08:34

Crédito: Szoboszlai não deve seguir no RB Salzburg até o fim da temporada (Divulgação Twitter/Rb Salzburg
Em entrevista ao podcast “Fútbol with Grant Wahl”, o técnico do RB Salzburg, Jesse March, revelou que não irá colocar barreiras caso chegue uma boa proposta por Szoboszlai, grande estrela do time nesta temporada. Equipes como Real Madrid, Arsenal e Milan já foram especulados como possíveis destinos e o meio-campista pode deixar o clube austríaco em janeiro.
- A realidade é que um jogador como Szoboszlai tenha muitos pretendentes no inverno. É um talento incrível. Quando se treina jogadores jovens, devemos entendê-los e saber que vão seguir em frente nas suas carreiras. Eu só quero que ele mostra a todos como é bom. Vejamos o que acontece, mas ficaria surpreso se ele ficasse além do inverno.O jovem húngaro de 20 anos está avaliado em torno de 25 milhões de euros (R$ 157 milhões), um valor acessível para os grandes clubes da Europa, principalmente em um mercado ainda marcado pela crise da Covid-19. Na atual temporada,o camisa 14 fez 13 jogos pelo RB Salzburg, marcou cinco gols e distribuiu nove assistências.

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