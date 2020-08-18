Técnico do RB Leipzig comenta sobre favoritismo do PSG na semifinal

Crédito: Reprodução / Twitter

Julian Nagelsmann, técnico do RB Leipzig, está conseguindo um feito incrível com a equipe alemã. Após terminar a Bundesliga em 3º lugar, o treinador comanda seus jovens jogadores na semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain nesta terça feira, às 16h (horário de Brasília). Em entrevista ao site da "Red Bulls", o treinador comentou sobre o favoritismo do rival e citou a diferença entre os franceses e o Atlético de Madrid.

- Eu não sei sobre quem é favorito e quem é zebra. Nós trabalhamos duro, é um grande adversário, com grandes estrelas, especialmente Neymar, Mbappé, Di María e Icardi, poderosos em todos os minutos. Mas nós temos que atacar também. A principal diferentça é que o PSG é muito rápido e faz muito mais pressão em saída de bola. Não é fácil de defender.O alemão também se mostrou entusiasmado com o fato de ser o técnico mais jovem a chegar em uma semifinal de Liga dos Campeões e também por ter o time mais novo entre os quatro melhores do atual torneio.

- É bom que nós somos o time mais jovem e estou feliz por ser o mais novo técnico a chegar em uma semifinal, mas ficarei ainda mais feliz se eu for o técnico mais jovem a vencer a Liga os Campeões. Eu gosto de trabalhar com garotos novos e vocês puderam ver contra o Atlético que nós somos um time jovem que luta, disposto a atacar nos 90 minutos.