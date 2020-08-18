Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Técnico do RB Leipzig comenta sobre favoritismo do PSG na semifinal

Julian Nagelsmann é o técnico mais jovem, com apenas 33 anos, a chegar em uma semifinal da Liga dos Campeões e tem o elenco mais jovem entre os quatro melhores do torneio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2020 às 12:40

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 12:40

Crédito: Reprodução / Twitter
Julian Nagelsmann, técnico do RB Leipzig, está conseguindo um feito incrível com a equipe alemã. Após terminar a Bundesliga em 3º lugar, o treinador comanda seus jovens jogadores na semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain nesta terça feira, às 16h (horário de Brasília). Em entrevista ao site da "Red Bulls", o treinador comentou sobre o favoritismo do rival e citou a diferença entre os franceses e o Atlético de Madrid.
- Eu não sei sobre quem é favorito e quem é zebra. Nós trabalhamos duro, é um grande adversário, com grandes estrelas, especialmente Neymar, Mbappé, Di María e Icardi, poderosos em todos os minutos. Mas nós temos que atacar também. A principal diferentça é que o PSG é muito rápido e faz muito mais pressão em saída de bola. Não é fácil de defender.O alemão também se mostrou entusiasmado com o fato de ser o técnico mais jovem a chegar em uma semifinal de Liga dos Campeões e também por ter o time mais novo entre os quatro melhores do atual torneio.
- É bom que nós somos o time mais jovem e estou feliz por ser o mais novo técnico a chegar em uma semifinal, mas ficarei ainda mais feliz se eu for o técnico mais jovem a vencer a Liga os Campeões. Eu gosto de trabalhar com garotos novos e vocês puderam ver contra o Atlético que nós somos um time jovem que luta, disposto a atacar nos 90 minutos.
Nagelsmann também declarou que segue Guardiola, Simeone e Mourinho como inspirações e que quer continuar aprendendo para se tornar um profissional mais qualificado. O alemão que só ganhou um título alemão sub-19 sabe que precisa vencer para chegar no mesmo patamar dos grandes e consagrados ídolos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados