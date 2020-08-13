Técnico do RB Leipzig comemora dedicação da equipe contra o Atlético

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Após a histórica classificação para a semifinal da Liga dos Campeões, o técnico do RB Leipzig, Julian Nagelsmann, mostrou muita confiança em relação a postura da equipe durante a vitória contra o Atlético de Madrid. O comandante foi responsável por colocar Tyler Adams no segundo tempo, autor do gol do triunfo.

- Estamos muito felizes e estou muito orgulhoso da equipe. Defendemos com extrema paixão, fomos a melhor equipe e isso contra um time tão bom e experiente.

Yussuf Poulsen, atacante do time alemão que está na equipe desde 2013 quando o RB Leipzig ainda não estava na elite do futebol nacional, também comemorou o resultado.

- Esta história não poderia ter sido melhor escrita. Um grande dia, um grande momento. Temos que aproveitar. Agora outro grande jogo está esperando por nós.