Técnico do RB Leipzig comemora dedicação da equipe contra o Atlético

Após a histórica classificação para a semifinal da Liga dos Campeões, o técnico do RB Leipzig, Julian Nagelsmann, mostrou muita confiança em relação a postura da equipe durante a vitória contra o Atlético de Madrid. O comandante foi responsável por colocar Tyler Adams no segundo tempo, autor do gol do triunfo.
- Estamos muito felizes e estou muito orgulhoso da equipe. Defendemos com extrema paixão, fomos a melhor equipe e isso contra um time tão bom e experiente.
Yussuf Poulsen, atacante do time alemão que está na equipe desde 2013 quando o RB Leipzig ainda não estava na elite do futebol nacional, também comemorou o resultado.
- Esta história não poderia ter sido melhor escrita. Um grande dia, um grande momento. Temos que aproveitar. Agora outro grande jogo está esperando por nós.
O RB Leipzig enfrenta o Paris Saint-Germain na terça-feira pela semifinal da Liga dos Campeões e um dos dois clubes irá chegar a uma inédita final em suas histórias. As duas equipes estão a apenas dois jogos da conquista do maior torneio de futebol europeu.