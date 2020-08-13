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Técnico do RB Leipzig comemora dedicação da equipe contra o Atlético

Julian Nagelsmann foi um dos grandes responsáveis pela vitória histórica do time alemão pela Liga dos Campeões ao colocar autor do gol da classificação no segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 19:02

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 19:02

Crédito: LLUIS GENE / POOL / AFP
Após a histórica classificação para a semifinal da Liga dos Campeões, o técnico do RB Leipzig, Julian Nagelsmann, mostrou muita confiança em relação a postura da equipe durante a vitória contra o Atlético de Madrid. O comandante foi responsável por colocar Tyler Adams no segundo tempo, autor do gol do triunfo.
- Estamos muito felizes e estou muito orgulhoso da equipe. Defendemos com extrema paixão, fomos a melhor equipe e isso contra um time tão bom e experiente.
Yussuf Poulsen, atacante do time alemão que está na equipe desde 2013 quando o RB Leipzig ainda não estava na elite do futebol nacional, também comemorou o resultado.
- Esta história não poderia ter sido melhor escrita. Um grande dia, um grande momento. Temos que aproveitar. Agora outro grande jogo está esperando por nós.
O RB Leipzig enfrenta o Paris Saint-Germain na terça-feira pela semifinal da Liga dos Campeões e um dos dois clubes irá chegar a uma inédita final em suas histórias. As duas equipes estão a apenas dois jogos da conquista do maior torneio de futebol europeu.

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