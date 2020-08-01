Técnico do PSG se irrita com pergunta de jornalista após título

Após a conquista da Copa da Liga Francesa com o Paris Saint-Germain vencendo o Lyon nos pênaltis, o técnico Thomas Tuchel ficou irritado com uma pergunta de um jornalista sobre a falta de eficiência da equipe que não conseguiu marcar um gol durante os 120 minutos. O alemão ironizou e disse que o time recheado de estrelas tinha sorte.
- Sim, sempre temos sorte. Nenhuma qualidade, apenas sorte. É futebol. Me mostre uma equipe que faz quatro, cinco gols todas as partida. É impossível. Você está sempre procurando o lado negativo, precisamos encontrar problemas.
O PSG conquistou o terceiro título da temporada após ter vencido o Campeonato Francês e a Copa da França. Agora, a equipe se prepara para encarar a Atalanta no dia 12 de agosto pelas quartas de final da Liga dos Campeões e ir em busca da taça mais importante que o clube busca há alguns anos.