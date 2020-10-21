Técnico do PSG se diz surpreso com desempenho do time após derrota

O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, se disse surpreso com a atitude dos seus jogadores em campo após a derrota para o Manchester United por 2 a 1 na estreia da Liga dos Campeões na última terça-feira. Apesar dos desfalques, o time fez uma partida abaixo do esperado e corre o risco de não se classificar para as oitavas de final.
- Tivemos muitos problemas, especialmente na primeira etapa. Foi uma surpresa para mim. Foi uma atuação sem intensidade com a bola, sem agressão, sem recuperação, sem pressão. Eu não sei o motivo. Temos que melhorar. É claro que não estamos satisfeitos com o desempenho.
Com a derrota, o PSG ocupa a 3ª colocação, atrás da equipe inglesa e do RB Leipzig, que venceu o Istanbul Basaksehir por 2 a 0 na Alemanha. O clube francês enfrenta o time turco fora de casa na próxima rodada e sonha com a vitória para se recuperar na classificação dentro do grupo diante do adversário mais frágil.