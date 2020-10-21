Técnico do PSG se diz surpreso com desempenho do time após derrota

Crédito: PSG decepciona torcedores na estreia da Liga dos Campeões (AFP

O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, se disse surpreso com a atitude dos seus jogadores em campo após a derrota para o Manchester United por 2 a 1 na estreia da Liga dos Campeões na última terça-feira. Apesar dos desfalques, o time fez uma partida abaixo do esperado e corre o risco de não se classificar para as oitavas de final.

- Tivemos muitos problemas, especialmente na primeira etapa. Foi uma surpresa para mim. Foi uma atuação sem intensidade com a bola, sem agressão, sem recuperação, sem pressão. Eu não sei o motivo. Temos que melhorar. É claro que não estamos satisfeitos com o desempenho.