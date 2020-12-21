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futebol

Técnico do PSG rasga elogios para Marquinhos: 'Esse é Bola de Ouro'

Thomas Tuchel afirmou não entender como o brasileiro não entrou no time do ano escolhido pela Fifa na última semana. Defensor é líder dentro do elenco francês...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 09:10

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 09:10

Após o empate contra o Lille por 0 a 0 pelo Campeonato Francês, o técnico Thomas Tuchel, do Paris Saint-Germain, rasgou elogios para Marquinhos. O alemão, que sofreu com a baixa do Neymar e o pouco tempo de jogo de Mbappé, também reclamou do zagueiro brasileiro não ter entrado no time da Fifa.
> Veja a tabela da Ligue 1
- Vi uma atuação sólida, com um Marquinhos em um nível extraordinário. Pode fazer um vídeo da sua partida e mostrar a todos, esse é o Bola de Ouro. Não entendo como não esteve entre os 11 do ano da Fifa.
Desde a saída de Thiago Silva, o defensor ganhou ainda mais importância e seu papel de líder dentro do clube aumentou. Ainda assim, o zagueiro não conseguiu vaga no time da temporada, ficando atrás de Virgil van DIjk e Sergio Ramos.

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