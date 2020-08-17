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Técnico do PSG elogia Neymar e crê em título da Liga dos Campeões

Thomas Tuchel comentou a importância do brasileiro dentro do elenco francês e afirmou que a equipe está em seu melhor momento para fazer história no clube...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 09:48

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 09:48

Crédito: DAVID RAMOS / AFP
O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, elogiou a postura de Neymar em campo e toda a dedicação do brasileiro durante as partidas. O camisa 10 foi peça chave na dura classificação da equipe francesa contra a Atalanta nas quartas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o time do alemão enfrenta o RB Leipzig, às 16h (horário de Brasília).
- Sempre foi um líder no campo de jogo. É um líder por sua qualidade, mas também pela sua confiança. Quer sempre ganhar. Criamos um grupo com Ander (Herrera), Sarabia, Keylor (Navas) e os novos que chegaram. Graças a essa confiança, Neymar dá tudo em campo.O comandante também afirmou que o PSG está pronto para conquistar sua primeira Liga dos Campeões da história.
- Não falamos ainda de fazer história. Merecemos chegar nas semifinais. Se fizermos história, será mérito de muitos meses de trabalho. Estamos em nosso melhor momento nos treinamentos. Estamos preparados e estamos em Lisboa para ganhar.
O clube francês não terá vida fácil pela frente e irá enfrentar uma equipe alemã que já deixou para trás o Tottenham e o Atlético de Madrid durante o torneio. Caso passe, o PSG pode enfrentar o conhecido Lyon ou o poderoso Bayern de Munique na final da maior competição de futebol da Europa.

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