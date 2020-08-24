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Técnico do PSG diz que Messi seria 'bem-vindo', mas acredita em permanência do argentino no Barça

Thomas Tuchel abre as portas do Parque dos Príncipes ao camisa 10 do Barcelona, mas acha que o argentino encerrará sua carreira no clube da Catalunha...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 17:23

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 17:23

Crédito: LLUIS GENE / AFP
A Liga dos Campeões já é passado no Paris Saint-Germain e o clube foca agora na próxima temporada, que já começa no próximo fim de semana com a estreia do clube no Campeonato Francês. No entanto, com a janela de transferências aberta, os parisienses podem investir no time.E um dos nomes que foi especulado na equipe da Cidade Luz é do craque Lionel Messi, que não tem permanência garantida no Barcelona. Para o técnico do PSG, Thomas Tuchel, o argentino seria muito bem-vindo no Parque dos Príncipes.
- Messi seria muito bem-vindo. Que treinador diria "não" a Messi?" - disse o comandante do PSG, ao canal "BT Sport", que completou logo em seguida:
- Acho que ele (Messi) terminar a carreira no Barça. É o Barça - disse.

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