Técnico do PSG descarta Neymar para o jogo contra o Rennes

Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, descartou a possibilidade de Neymar entrar em campo diante do Rennes, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Francês. O atleta se prepara para o confronto contra o Real Madrid, na próxima terça-feira, pela Champions League.

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- Sua evolução é muito boa, mas ele não estará no grupo para enfrentar o Rennes. Vamos ver como será com o Real Madrid. Todos os grandes jogadores querem participar dos grandes jogos. Ele tem experiência e maturidade para se gerenciar e canalizar as energias para chegar nas melhores condições quando puder jogar.