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futebol

Técnico do PSG descarta Neymar para o jogo contra o Rennes

Atacante se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo sofrida no fim de novembro, mas já treina com o grupo e se prepara para o duelo contra o Real Madrid...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 13:02

LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2022 às 13:02
Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, descartou a possibilidade de Neymar entrar em campo diante do Rennes, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Francês. O atleta se prepara para o confronto contra o Real Madrid, na próxima terça-feira, pela Champions League.
> Veja a tabela da Ligue 1
- Sua evolução é muito boa, mas ele não estará no grupo para enfrentar o Rennes. Vamos ver como será com o Real Madrid. Todos os grandes jogadores querem participar dos grandes jogos. Ele tem experiência e maturidade para se gerenciar e canalizar as energias para chegar nas melhores condições quando puder jogar.
No último dia 28 de novembro, Neymar sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no duelo contra o Saint-Étienne e não entra em campo desde então. O plano do PSG é ter o camisa 10 em condições de atuar diante da equipe merengue, mas dificilmente o brasileiro conseguirá participar dos 90 minutos.

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