Técnico do PSG critica papel de Neymar em campo contra Reims

Crédito: Franck Fife/AFP

Apesar da vitória do Paris Saint-Germain por 2 a 0 contra o Reims, o técnico Thomas Tuchel não ficou satisfeito com a participação de Neymar em campo. No entanto, o comandante alemão também está preocupado com a possível punição que o brasileiro pode tomar por conta de insultos homofóbicos em direção ao zagueiro Álvaro González, do Olympique de Marseille e acusado de racismo pelo craque brasileiro.

- Ele jogou como se fosse parte de uma equipe de revezamento, quando preciso que ele seja o líder do time. Esse não era o plano, foi muito defensivo. Aliás, o que mais me preocupa é a decisão do Comitê Disciplinar.O grande destaque da partida foi o argentino Mauro Icardi, autor de dois gols e elogiado pelo comandante.

- Espero que isso marque o início da temporada dele. Trabalhou muito e sabemos que suas últimas partidas não foram boas. Fazer dois gols é decisivo, mas precisa seguir melhorando.