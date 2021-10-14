Técnico do PSG comenta situação de Sergio Ramos: 'Está sofrendo'

Após parecer próximo de retornar aos gramados, Sergio Ramos sofreu uma recaída em relação lesão na panturrilha na última quarta-feira, segundo a imprensa francesa. Em coletiva de imprensa, o técnico do PSG, Mauricio Pochettino, revelou como está o defensor neste processo de recuperação.- Não tenho dúvidas de que voltará a encontrar o seu melhor nível. Não é uma situação agradável não treinar com os companheiros e não poder jogar. Ele está sofrendo, mas é forte mentalmente e tem a ajuda de todo o corpo médico para que siga motivado e supere a lesão.