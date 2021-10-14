Técnico do PSG comenta situação de Sergio Ramos: 'Está sofrendo'

Após parecer próximo de retornar aos gramados, Sergio Ramos sofreu uma recaída em relação lesão na panturrilha na última quarta-feira, segundo a imprensa francesa. Em coletiva de imprensa, o técnico do PSG, Mauricio Pochettino, revelou como está o defensor neste processo de recuperação.- Não tenho dúvidas de que voltará a encontrar o seu melhor nível. Não é uma situação agradável não treinar com os companheiros e não poder jogar. Ele está sofrendo, mas é forte mentalmente e tem a ajuda de todo o corpo médico para que siga motivado e supere a lesão.
> Veja a tabela da Ligue 1
Aos 35 anos, Sergio Ramos vem passando por inúmeros problemas relacionados a lesão desde a sua última temporada com a camisa do Real Madrid. Em 2021, o zagueiro participou de apenas sete partidas oficiais, sendo cinco pelo clube merengue e duas pela Espanha.
O último jogo do veterano foi realizado no último dia cinco de maio na semifinal da Champions League contra o Chelsea. Antes do duelo contra os Blues, o zagueiro já não jogava desde março por conta de problemas musculares.