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futebol

Técnico do PSG comenta lesão de Neymar e rival ironiza

Pochettino confirmou que brasileiro sofreu uma lesão no músculo adutor e camisa 10 é dúvida para duelo contra o Barcelona na Champions League na próxima terça-feira...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 10:38

LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 10:38
Crédito: NICOLAS TUCAT / AFP
O técnico Mauricio Pochettino confirmou que Neymar está com uma lesão no músculo adutor e que é dúvida para o duelo contra o Barcelona pela Champions League na próxima terça-feira. O brasileiro passa por exames nesta quinta-feira para saber a gravidade da contusão e ter uma estimativa de seu retorno.- É difícil saber se ele estará à disposição contra o Barcelona. É difícil comentar sem ter mais informações. É no adutor (a lesão). Neymar teve problemas gástricos antes do jogo contra o Marseille e foi preservado. Hoje, ele estava em perfeitas condições para atuar. São coisas que acontecem no futebol.
> Veja a tabela da Ligue 1
Após a vitória do PSG sobre o Caen pela Copa da França, o técnico da equipe da segunda divisão, Pascal Dupraz, ironizou o brasileiro ao ser perguntado sobre a eliminação.
- Não vou chorar pela derrota da minha equipe, deixo isso para o Neymar.
O próximo compromisso do clube da capital é neste sábado contra o Nice pelo Campeonato Francês. É provável que Neymar não esteja presente na partida em um momento complicado vivido pelo PSG na Ligue 1. O clube ocupa apenas a 3ª colocação, com três pontos a menos que o Lille faltando apenas 14 jogos para o fim da competição.

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