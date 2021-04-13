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Técnico do Porto elogia atuação da equipe após eliminação: 'Extremamente orgulhoso do grupo'

Sergio Conceição disse que sua equipe se portou bem diante do Chelsea e acredita que o se gol saísse antes o resultado poderia ser diferente no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 19:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 19:21
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Mesmo após a queda do Porto nas quartas de final da Champions League, o técnico da equipe lusitana elogiou a atuação dos Dragões. Em entrevista, Sergio Conceição disse que o desempenho foi muito bom e afirmou estar "orgulhoso" de seus jogadores.
+ Veja a tabela da Champions League- Estou extremamente orgulhoso do grupo, dos jogadores e da forma como acreditam naquilo que trabalham. Foi um dos melhores jogos que já fiz na Europa. Teve de tudo. Não só na interpretação da estratégia, mas em todo o processo defensivo. Fomos muito competentes na organização defensiva contra um grande adversário - disse o treinador à "TVI".
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
O comandante do Porto lamentou sua equipe ter balançado as redes somente no final e acredita que se o fizesse antes o resultado poderia ser outro.
- Podíamos ter marcado mais cedo. É verdade que não criamos muitas oportunidades claras. Tirando os minutos finais, em que o Marchesín defendeu bem, eles também não tiveram muitas oportunidades. Isto é sinônimo de competência e qualidade dos meus jogadores. Estou extremamente orgulhoso deles.

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