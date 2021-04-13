Técnico do Porto elogia atuação da equipe após eliminação: 'Extremamente orgulhoso do grupo'

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

Mesmo após a queda do Porto nas quartas de final da Champions League, o técnico da equipe lusitana elogiou a atuação dos Dragões. Em entrevista, Sergio Conceição disse que o desempenho foi muito bom e afirmou estar "orgulhoso" de seus jogadores.

+ Veja a tabela da Champions League- Estou extremamente orgulhoso do grupo, dos jogadores e da forma como acreditam naquilo que trabalham. Foi um dos melhores jogos que já fiz na Europa. Teve de tudo. Não só na interpretação da estratégia, mas em todo o processo defensivo. Fomos muito competentes na organização defensiva contra um grande adversário - disse o treinador à "TVI".

+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa

O comandante do Porto lamentou sua equipe ter balançado as redes somente no final e acredita que se o fizesse antes o resultado poderia ser outro.