Técnico do Porto é multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol

No último sábado, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as punições relativas à 17ª rodada do Campeonato Português. Dentre os advertidos, está Sérgio Conceição, o técnico do Porto, que foi multado em 638 euros, o que representa aproximadamente R$ 4.133 mil.Quem será da Primeira Liga? Veja a tabela e simule agora!Segundo informa o relatório do delegado da partida entre Porto e Belenenses, Conceição não usou a braçadeira de treinador.