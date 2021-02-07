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Técnico do Porto é multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol

Sérgio Conceição foi multado em mais de R$ 4 mil por não usar a braçadeira que o identifica como treinador no empate em 0 a 0 contra o Belenenses...
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Publicado em 

07 fev 2021 às 11:15

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 11:15

Crédito: Reprodução/Dugout
No último sábado, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as punições relativas à 17ª rodada do Campeonato Português. Dentre os advertidos, está Sérgio Conceição, o técnico do Porto, que foi multado em 638 euros, o que representa aproximadamente R$ 4.133 mil.Quem será da Primeira Liga? Veja a tabela e simule agora!Segundo informa o relatório do delegado da partida entre Porto e Belenenses, Conceição não usou a braçadeira de treinador.
"Não usou qualquer elemento identificativo do desempenho da sua função no jogo durante todo o tempo regulamentar". - diz um trecho do relatório.Ele já havia sido multado em 386 euros, o que representa aproximadamente R$ 2.500 mil, pelo mesmo motivo.

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