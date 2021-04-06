Técnico do Porto diz que equipe pode surpreender mesmo 'não tendo um orçamento minimamente parecido'

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Antes do duelo contra o Chelsea pelas quartas de final da Champions League, o técnico Sergio Conceição, do Porto, demonstrou confiança em sua equipe e disse que os portugueses podem surpreender os Blues. O treinador dos Dragões ainda citou a diferença de orçamento entre os clubes.

+ Veja a tabela da Champions League- Temos a nossa equipe pronta e fazemos parte de um clube histórico que, não tendo um orçamento minimamente parecido com essas equipes, consegue bater-se pelo espírito e pela qualidade de jogo. O acreditar faz parte desta casa.

- Vocês conhecem aquilo que nós somos, o nosso histórico, e eu acho que quem não acreditar que é possível ganhar o próximo jogo não pode vestir esta camisa. O que nós acreditamos, sem pensar muito à frente, é em preparar da melhor forma este jogo para defrontar o Chelsea e tentar ganhar esse jogo - disse.

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O treinador lusitano também lamentou o desfalque do meio-campista Sergio Oliveira, um dos principais nomes da equipe.