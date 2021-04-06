Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Técnico do Porto diz que equipe pode surpreender mesmo 'não tendo um orçamento minimamente parecido'
futebol

Técnico do Porto diz que equipe pode surpreender mesmo 'não tendo um orçamento minimamente parecido'

Sergio Conceição acredita que atuais campeões portugueses podem se classificar contra o Chelsea, mas lamenta a ausência do meio-campista Sergio Oliveira...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 16:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 16:13
Crédito: Guido Kirchner / DPA / AFP
Antes do duelo contra o Chelsea pelas quartas de final da Champions League, o técnico Sergio Conceição, do Porto, demonstrou confiança em sua equipe e disse que os portugueses podem surpreender os Blues. O treinador dos Dragões ainda citou a diferença de orçamento entre os clubes.
+ Veja a tabela da Champions League- Temos a nossa equipe pronta e fazemos parte de um clube histórico que, não tendo um orçamento minimamente parecido com essas equipes, consegue bater-se pelo espírito e pela qualidade de jogo. O acreditar faz parte desta casa.
- Vocês conhecem aquilo que nós somos, o nosso histórico, e eu acho que quem não acreditar que é possível ganhar o próximo jogo não pode vestir esta camisa. O que nós acreditamos, sem pensar muito à frente, é em preparar da melhor forma este jogo para defrontar o Chelsea e tentar ganhar esse jogo - disse.
+ Semana Europeia: Paquetá marca e Neymar perde a cabeça. Veja o desempenho dos brasileiros neste final de semana
O treinador lusitano também lamentou o desfalque do meio-campista Sergio Oliveira, um dos principais nomes da equipe.
- Os torcedores têm sido incansáveis ​​no apoio e na paixão e é esse o espírito que vamos tentar levar para o gramado. Não é fácil lidar com a ausência de Sérgio Oliveira, mas estou aqui para encontrar soluções.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

porto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Missão espiritual: descubra o propósito de cada signo
Imagem de destaque
Torta de liquidificador: 4 receitas práticas para o fim de semana
Imagem de destaque
Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditada para obras de drenagem em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados