Técnico do Porto diz que elenco não comenta sobre título nos bastidores

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O Porto entra em campo nesta quinta-feira e pode se tornar campeão caso vença sua partida e o Benfica perca para o Famalicão. Isso porque os Dragões podem abrir nove pontos para as Águias faltando apenas três jogos, mas não teria como ser ultrapassado pelo critério de desempate que é o confronto direto.

Ainda assim, o técnico Sérgio Conceição diz que os jogadores não estão pensando em título e o assunto não é nem comentado nos vestiários.

- Foram dias normais de preparação para o jogo. Estamos focados em ganhar nossa partida e tudo que seja para falar além disso não é falado e não é vivido por ninguém daqui de dentro. Compreendo o que querem dizer, pois estamos a quatro rodadas do fim e seis pontos à frente do nosso rival. Não sou hipócrita.