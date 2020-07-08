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futebol

Técnico do Porto diz que elenco não comenta sobre título nos bastidores

Dragões podem ser campeões nesta quinta-feira caso vençam o Tondela fora de casa e o Benfica perca seu jogo para o Famalicão. Sérgio Conceição prega cautela nos vestiários...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 15:57

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 15:57

Crédito: AFP
O Porto entra em campo nesta quinta-feira e pode se tornar campeão caso vença sua partida e o Benfica perca para o Famalicão. Isso porque os Dragões podem abrir nove pontos para as Águias faltando apenas três jogos, mas não teria como ser ultrapassado pelo critério de desempate que é o confronto direto.
Ainda assim, o técnico Sérgio Conceição diz que os jogadores não estão pensando em título e o assunto não é nem comentado nos vestiários.
- Foram dias normais de preparação para o jogo. Estamos focados em ganhar nossa partida e tudo que seja para falar além disso não é falado e não é vivido por ninguém daqui de dentro. Compreendo o que querem dizer, pois estamos a quatro rodadas do fim e seis pontos à frente do nosso rival. Não sou hipócrita.
O Porto viaja para encarar o Tondela, que briga para escapar da zona do rebaixamento às 15h15 (horário de Brasília), enquanto o Benfica joga fora de casa contra o Famalicão, 5º colocado na tabela e que sonha com uma vaga na próxima Liga Europa, às 17h30 (horário de Brasília).

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