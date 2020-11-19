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futebol

Técnico do Porto aprova retorno de Hulk ao clube em janeiro

Brasileiro está em fim de contrato com Shanghai SIPG, da China, e é cotado para voltar ao Porto nesta temporada. Sérgio Conceição deu parecer positivo ao veterano de 34 anos...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 11:07

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 11:07

Crédito: Hulk está próximo de retornar ao futebol europeu após cinco anos na China (Divulgação/Shanghai SIPG
O atacante brasileiro Hulk pode estar próximo de voltar ao Porto. Segundo o jornal “A Bola”, havia dúvidas se o jogador se encaixaria no projeto do técnico Sérgio Conceição, mas as informações apontam que o ponta se enquadra perfeitamente no modelo e na dinâmica de jogo da equipe. O treinador já aprovou a chegada do atleta.Após cinco anos no futebol chinês, Hulk deve encontrar um novo clube nesta janela de janeiro e o futebol português, onde já atuou e teve muito sucesso, é o principal destino. O brasileiro sabe que não vai encontrar as mesmas condições econômicas do Shanghai SIPG, mas o lado emocional e o desafio esportivo pesam na decisão.
Aos 34 anos, o veterano está próximo de retornar após oito anos longe do Porto desde que foi contratado pelo Zenit, da Rússia. Com o clube, Hulk conquistou quatro títulos do Campeonato Português, três Taças de Portugal, quatro Supertaças de Portugal e uma Liga Europa.

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