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Técnico do Paris Saint-Germain queria a contratação de Suárez

Tuchel pediu que Leonardo contratasse o uruguaio, mas choque de interesses não permitiu o acerto. PSG perdeu Choupo-Moting, mas conseguiu a incorporação de Moise Kean...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 08:31

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 08:31

Crédito: Sem negócio com PSG, Suárez decidiu ir para o Atlético de Madrid (AFP
O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, pediu a contratação do atacante Luis Suárez aos dirigentes do clube francês, segundo a “Telefoot”. Apesar do interesse do uruguaio em se reencontrar com Neymar, as negociações não avançaram, pois o gigante europeu queria que o centroavante diminuísse seu salário e suas pretensões.
Com o choque de interesses, o desejo do treinador alemão não foi atendido e o PSG teve que agir com rapidez no último dia de mercado. Com isso, os franceses contrataram Moise Kean para o ataque, além de Danilo Pereira e Rafinha Alcântara para o meio de campo. Nenhuma incorporação foi pedida por Tuchel.
O PSG também perdeu o atacante Choupo-Moting nesta janela e o camaronês acertou sua ida ao Bayern de Munique. Sem acerto com a equipe francesa, Luis Suárez acabou acertando um novo contrato com o Atlético de Madrid. Em sua estreia, o camisa nove marcou dois gols.

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