Técnico do PAOK admite que seria difícil passar do Benfica em dois jogos

Crédito: Divulgação/PAOK

O técnico do PAOK, Abel Ferreira, admitiu que se o confronto da 3ª eliminatória da Liga dos Campeões contra o Benfica fosse realizado em dois jogos, como se faz normalmente, o resultado da partida poderia ter sido diferente. Apesar disso, o português que dirige o time grego conseguiu a vitória em confronto único e está próximo de conquistar vaga na fase de grupos.

- Tenho que reconhecer que se a eliminatória fosse em dois jogos, seria muito difícil para a gente. Jogamos contra uma grande equipe que tem muita qualidade, bem orientada, com grandes jogadores.