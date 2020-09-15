Técnico do PAOK admite que seria difícil passar do Benfica em dois jogos

O técnico do PAOK, Abel Ferreira, admitiu que se o confronto da 3ª eliminatória da Liga dos Campeões contra o Benfica fosse realizado em dois jogos, como se faz normalmente, o resultado da partida poderia ter sido diferente. Apesar disso, o português que dirige o time grego conseguiu a vitória em confronto único e está próximo de conquistar vaga na fase de grupos.
- Tenho que reconhecer que se a eliminatória fosse em dois jogos, seria muito difícil para a gente. Jogamos contra uma grande equipe que tem muita qualidade, bem orientada, com grandes jogadores.
O PAOK encara o Krasnodar, da Rússia, em jogos de ida e volta pela última fase eliminatória antes dos grupos serem sorteados. Nesta terça-feira, os gregos eliminaram o Benfica de Jorge Jesus com uma vitória por 2 a 1 dentro de casa. A lei do ex funcionou mais uma vez e Zivkovic foi o responsável por marcar o tento da vitória.