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futebol

Técnico do PAOK admite que seria difícil passar do Benfica em dois jogos

Abel Ferreira elogiou qualidade da equipe comandada por Jorge Jesus, mas conseguiu aproveitar partida única em casa para vencer e avançar na Liga dos Campeões...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 19:32

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 19:32
Crédito: Divulgação/PAOK
O técnico do PAOK, Abel Ferreira, admitiu que se o confronto da 3ª eliminatória da Liga dos Campeões contra o Benfica fosse realizado em dois jogos, como se faz normalmente, o resultado da partida poderia ter sido diferente. Apesar disso, o português que dirige o time grego conseguiu a vitória em confronto único e está próximo de conquistar vaga na fase de grupos.
- Tenho que reconhecer que se a eliminatória fosse em dois jogos, seria muito difícil para a gente. Jogamos contra uma grande equipe que tem muita qualidade, bem orientada, com grandes jogadores.
O PAOK encara o Krasnodar, da Rússia, em jogos de ida e volta pela última fase eliminatória antes dos grupos serem sorteados. Nesta terça-feira, os gregos eliminaram o Benfica de Jorge Jesus com uma vitória por 2 a 1 dentro de casa. A lei do ex funcionou mais uma vez e Zivkovic foi o responsável por marcar o tento da vitória.

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