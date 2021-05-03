Técnico do Náutico não quer árbitros de Pernambuco na reta final do estadual

Crédito: Treinador retornou ao Alvirrubro em novembro do ano passado (Caio Falcão/Náutico

Além de notoriamente insatisfeito com o resultado adverso de 3 a 0 para o Sport na última rodada da primeira fase no Campeonato Pernambucano, o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, se mostrou muito irritado com a atuação da arbitragem.>Como ficou a classificação da primeira fase no PernambucanoPara ele, o desempenho no Clássico dos Clássicos do trio Rodrigo José Pereira de Lima, Marcelino Castro de Nazaré e Cesar Pereira Leite o levou a acreditar que o preparo dos profissionais locais de arbitragem não é suficiente para atuarem nos jogos de mata-mata que se avizinham no estadual.

- Independente do jogo ruim nosso, quero deixar bem claro que em todos os momentos e problemas que tivemos com a arbitragem, sempre após o jogo eu falei bem e que queria ter os árbitros pernambucanos. Para esse jogo eu falei a mesma coisa, mas eu sabia que seria diferente. A postura que o Sport teve de requisitar arbitragem de fora pressionou a arbitragem pernambucana - disse Hélio, completando:

- Hoje eu, publicamente, falando em meu nome, não do Náutico, não gostaria, em hipótese alguma, de ver árbitro pernambucano apitando esses três jogos que nós podemos ter. Semifinal e final, nós não podemos ter árbitros de Pernambuco. Infelizmente, eles são mal preparados.