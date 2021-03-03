Técnico do Milan diz que faltou qualidade para vencer Udinese

Após o empate entre Milan e Udinese por 1 a 1 no Campeonato Italiano, Stefano Pioli, técnico rossonero, explicou que sobrou vontade na sua equipe, mas faltou qualidade. Os mandantes tiveram poucas oportunidades reais de gol e estavam perdendo o duelo até os 51 minutos da segunda etapa.- São dois pontos perdidos. Precisávamos de mais velocidade e qualidade no jogo. Vi muita vontade, mas pouca clareza. Tínhamos que movimentar a bola mais rapidamente e ganhar os duelos. No final, fomos recompensados pela vontade de não perder. Agora começamos de novo, cada jogo tem a sua história.