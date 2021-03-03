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futebol

Técnico do Milan diz que faltou qualidade para vencer Udinese

Stefano Pioli ressaltou vontade dos seus jogadores, mas reconheceu partida ruim que o Milan fez nesta quarta-feira. Inter de Milão pode abrir seis pontos de diferença...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 20:11

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 20:11
Crédito: Divulgação / Milan
Após o empate entre Milan e Udinese por 1 a 1 no Campeonato Italiano, Stefano Pioli, técnico rossonero, explicou que sobrou vontade na sua equipe, mas faltou qualidade. Os mandantes tiveram poucas oportunidades reais de gol e estavam perdendo o duelo até os 51 minutos da segunda etapa.- São dois pontos perdidos. Precisávamos de mais velocidade e qualidade no jogo. Vi muita vontade, mas pouca clareza. Tínhamos que movimentar a bola mais rapidamente e ganhar os duelos. No final, fomos recompensados pela vontade de não perder. Agora começamos de novo, cada jogo tem a sua história.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Com o resultado, a Inter de Milão, que joga nesta quinta-feira contra o Parma, pode abrir seis pontos de diferença para o rival na liderança do Campeonato Italiano. A equipe de Antonio Conte vive uma ótima fase, vem de cinco vitórias seguidas e não tem outra competição para dividir atenção com o Calcio.

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