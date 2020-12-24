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futebol

Técnico do Milan confirma conversas para renovar contrato de Çalhanoglu

Meia de 26 anos tem vínculo com o Milan até o fim da temporada e poderá assinar pré-contrato a partir do primeiro dia de 2021. Turco faz boa temporada pelo time rossonero...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 14:51

LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 14:51
Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan
Um dos principais nomes do Milan, que é o líder do Campeonato Italiano, o meia Hakan Çalhanoglu tem contrato com o clube rossonero somente até o fim da temporada. E após a vitória dos Diavolos sobre a Lazio na quarta-feira, o técnico Stefano Pioli confirmou a intenção de renovar com o camisa 10.
+ Veja a tabela do Campeonato Italiano- Estamos em conversações com Çalhanoglu para estender o seu contrato. Tenho certeza que ele quer ficar, agora é hora de negociações, mas queremos manter Hakan - disse Stefano Pioli em entrevista ao "DAZN".
+ Haaland, Neymar, Lewandowski… listamos 20 nomes que têm tudo para serem os craques da década
Em 20 jogos na temporada, Çalhanoglu marcou seis gols e deu nove assistências. Das 15 participações, três foram no jogo contra a Lazio: um gol e duas assistências na vitória por 3 a 2.

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