Técnico do Milan confirma conversas para renovar contrato de Çalhanoglu

Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan

Um dos principais nomes do Milan, que é o líder do Campeonato Italiano, o meia Hakan Çalhanoglu tem contrato com o clube rossonero somente até o fim da temporada. E após a vitória dos Diavolos sobre a Lazio na quarta-feira, o técnico Stefano Pioli confirmou a intenção de renovar com o camisa 10.

+ Veja a tabela do Campeonato Italiano- Estamos em conversações com Çalhanoglu para estender o seu contrato. Tenho certeza que ele quer ficar, agora é hora de negociações, mas queremos manter Hakan - disse Stefano Pioli em entrevista ao "DAZN".

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