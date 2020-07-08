Técnico do Milan comemora grande vitória sobre a Juventus: 'Estávamos confiantes'

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Depois de uma virada incrível sobre a líder do Campeonato Italiano Juventus, o técnico do Milan comemorou o resultado por 4 a 2. Stefano Pioli relembrou do confronto contra a Velha Senhora na semifinal da Copa da Itália e disse que já naquela oportunidade seu time esteve perto da vitória.

- Estávamos confiantes de que poderíamos vencer porque estamos em um bom momento e provamos ser uma equipe e porque estivemos muito perto nas partidas anteriores com a Juventus - disse Pioli.

O comandante rubro-negro elogiou o time, que vem bem na volta do Campeonato Italiano e venceu quatro das cinco partidas desde que o torneio recomeçou.

- O time está bem porque eles acreditam no que estão fazendo, trabalham duro e se ajudam. Eles se unem quando as coisas complicam, não perdem o espírito e eles sabem que podem ser melhores.

No entanto, Stefano Pioli fez questão de ressaltar que a cabeça já está no Napoli, próximo adversário pelo Campeonato Italiano. As equipes se enfrentam no domingo, no Estádio San Paolo.