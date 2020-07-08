Técnico do Milan comemora grande vitória sobre a Juventus: 'Estávamos confiantes'

Depois de uma virada incrível sobre a líder do Campeonato Italiano Juventus, o técnico do Milan comemorou o resultado por 4 a 2. Stefano Pioli relembrou do confronto contra a Velha Senhora na semifinal da Copa da Itália e disse que já naquela oportunidade seu time esteve perto da vitória.
- Estávamos confiantes de que poderíamos vencer porque estamos em um bom momento e provamos ser uma equipe e porque estivemos muito perto nas partidas anteriores com a Juventus - disse Pioli.
O comandante rubro-negro elogiou o time, que vem bem na volta do Campeonato Italiano e venceu quatro das cinco partidas desde que o torneio recomeçou.
- O time está bem porque eles acreditam no que estão fazendo, trabalham duro e se ajudam. Eles se unem quando as coisas complicam, não perdem o espírito e eles sabem que podem ser melhores.
No entanto, Stefano Pioli fez questão de ressaltar que a cabeça já está no Napoli, próximo adversário pelo Campeonato Italiano. As equipes se enfrentam no domingo, no Estádio San Paolo.
- Estou muito satisfeito, como fiquei no sábado em Roma (vitória sobre a Lazio), mas agora estou focado no Napoli porque sete jogos em 20 dias são muita coisa e queremos continuar indo bem porque podemos, mas nossos adversários serão difíceis e jogar tanto é muito exigente. É por isso que não temos tempo de comemorar - finalizou.