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Técnico do Metz critica Mbappé após vitória do PSG e diz que atacante não é humilde: 'Ele precisa se comportar'

Camisa 7 parisiense se envolveu em polêmica com goleiro do time adversário na partida da última quarta-feira ao provocar o atleta na comemoração do gol da vitória...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 09:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 09:39
Crédito: SEBASTIEN BOZON / AFP
Apesar de ter passado em branco em mais uma vitória do Paris Saint-Germain, que bateu o Metz na última quarta-feira, pelo Campeonato Francês, o atacante Kylian Mbappé foi um dos personagens da partida. O camisa 7 se envolveu em polêmica com o goleiro da equipe adversária e foi criticado pelo treinador rival.A polêmica teve início no fim da partida, quando Hakimi marcou o gol da vitória no último lance do jogo, e Mbappé provocou o goleiro Alexandre Oukidja. Furioso, o arqueiro do Metz foi tirar satisfação com o camisa 7 na comemoração, o que gerou confusão.
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- Gosto muito de Mbappé, mas ele precisa se comportar de forma diferente. Ele deve ter outro comportamento se quiser ser amado. Ele se beneficiaria muito mais se fosse mais humilde - disse o técnico do Metz, Frédéric Antonetti, após a partida.
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Antes da polêmica no lance final, Mbappé e Oukidja já tinham protagonizado outro episódio curioso na partida. No segundo tempo, o atacante do PSG foi devolver bola para o Metz em gesto de fair play, mas não observou que o goleiro estava adiantado e quase marcou um gol por cobertura.

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