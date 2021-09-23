Técnico do Metz critica Mbappé após vitória do PSG e diz que atacante não é humilde: 'Ele precisa se comportar'

Apesar de ter passado em branco em mais uma vitória do Paris Saint-Germain, que bateu o Metz na última quarta-feira, pelo Campeonato Francês, o atacante Kylian Mbappé foi um dos personagens da partida. O camisa 7 se envolveu em polêmica com o goleiro da equipe adversária e foi criticado pelo treinador rival.A polêmica teve início no fim da partida, quando Hakimi marcou o gol da vitória no último lance do jogo, e Mbappé provocou o goleiro Alexandre Oukidja. Furioso, o arqueiro do Metz foi tirar satisfação com o camisa 7 na comemoração, o que gerou confusão.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1
- Gosto muito de Mbappé, mas ele precisa se comportar de forma diferente. Ele deve ter outro comportamento se quiser ser amado. Ele se beneficiaria muito mais se fosse mais humilde - disse o técnico do Metz, Frédéric Antonetti, após a partida.
+ Cristiano Ronaldo passou Messi! Saiba quem são os 10 jogadores mais bem pagos do mundo
Antes da polêmica no lance final, Mbappé e Oukidja já tinham protagonizado outro episódio curioso na partida. No segundo tempo, o atacante do PSG foi devolver bola para o Metz em gesto de fair play, mas não observou que o goleiro estava adiantado e quase marcou um gol por cobertura.