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futebol

Técnico do Marseille relembra passagem pelo Tottenham com Bale

André Villas-Boas afirmou que mudou o esquema da equipe inglesa para favorecer o jogo da estrela da companhia. APós excelente temporada em 2012/2013, Bale foi para o Real...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 11:01

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 11:01

Crédito: AFP
O técnico André Villas-Boas, atualmente no Olympique Marseille, lembrou sua trajetória no Tottenham e sua importância na carreira de Gareth Bale. Em entrevista ao portal “Copa90”, o português lembrou de uma conversa que teve com o atacante após o galês se mostrar insatisfeito com sua função em campo.
- Gareth não sentia que estava oferecendo todo o seu potencial, veio ao meu escritório um dia e disse: “Chefe, não estou satisfeito, as coisas não estão indo bem”. E eu respondi: “Tudo bem. Posso tentar mudar a formação para um 4-4-2 e você pode jogar livre na parte de cima com Adebayor e posso mover Sigurdsson para a esquerda”. Aí foi quando Bale começa uma série de partidas marcando gols. Sua carreira explodiu a partir desse momento.No final da temporada 2012/2013, o galês havia marcado 26 gols e dado 15 assistências ao longo de 44 partidas. O grande desempenho fez com que o atleta fosse contratado pelo Real Madrid, clube em que ficou até a última temporada antes de retornar para os Spurs. Com a camisa merengue, Bale conquistou quatro títulos de Liga dos Campeões, além de outras 12 taças.

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