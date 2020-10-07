Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Técnico do Marseille fica irritado por perder atacante para o Benfica

André Villas-Boas ficou frustrado com negociação por Darwin Núñez e levou insatisfação para a diretoria do clube. Treinador também rechaçou contratação de atacante do Rennes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2020 às 13:13

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 13:13

Crédito: AFP
André Villas-Boas, técnico do Olympique de Marseille, ficou frustrado com a não contratação de Darwin Núñez e manifestou sua insatisfação para a diretoria do clube, revelou o “L’Equipe”. Apesar de ter contratado Luís Henrique do Botafogo, o treinador português gostaria de ter um novo camisa nove no elenco por não confiar em Benedetto.
As informações revelam que o brasileiro não era uma das prioridades do comandante e que as negociações com o atacante uruguaio que atuava pelo Almería estavam avançadas até a chegada do Benfica. O clube português pagou 24 milhões de euros (R$ 158 milhões) pelo jovem jogador 21 anos.
Irritado com a atuação do Olympique de Marseille no mercado, Villas-Boas também rechaçou a possibilidade da equipe contratar M’Baye Niang, atacante do Rennes. A equipe ocupa a 10ª colocação na tabela do Campeonato Francês após seis rodadas e também participa da Liga dos Campeões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens
Imagem de destaque
Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado
Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados